Arcebispo de Évora sobre afastamento de padre: "A questão moral não prescreve"

O arcebispo de Évora já elaborou um dossiê sobre o caso de abusos relatado pela Comissão Independente e afastou um pároco que espera agora sentença do Vaticano. “A questão moral não prescreve”, afirma D. Francisco Senra Coelho em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do Público, que poderá ler e ouvir na íntegra esta quinta-feira.

O sacerdote foi afastado preventivamente do ofício e de qualquer contacto com menores, por suspeitas de abuso sexual.

O nome deste padre suspeito de abusos sexuais, que está agora afastado de funções, chegou via Comissão Independente e, apesar de dizer respeito a factos ocorridos há 40 anos, que já prescreveram perante o Direito Civil português, o caso já está no Vaticano que vai decidir o seu desfecho.

"Évora recebeu dois nomes. O primeiro é de uma pessoa já falecida. Sobre o outro caso, pedi mais dados à comissão independente, que imediatamente me deu os pormenores da questão. Como medida cautelar, [o sacerdote] foi afastado do ofício de pároco, de acordo com as instruções da Santa Sé sobre procedimentos para tratar os casos de abuso sexual de menores cometidos por clérigos", afirma D. Francisco Senra Coelho.

O arcebispo de Évora explica que, tecnicamente, não se usa o termo "suspensão". Esse padre fica afastado até ser recebida a resposta do Vaticano sobre qual o castigo a aplicar.