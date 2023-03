Abusos na Igreja. Dioceses afastam preventivamente três sacerdotes

A diocese de Angra e a arquidiocese de Évora anunciaram, esta quarta-feira, o afastamento preventivo de sacerdotes suspeitos da prática de abusos. As decisões foram anunciadas esta tarde através de comunicados publicados nos respetivos sites diocesanos.

A diocese de Angra, nos Açores, confirma a suspensão de dois padres - um de São Miguel, outro da ilha Terceira – cujos nomes constam da lista entregue pela Comissão Independente, e que ficam “impedidos do exercício público do ministério até ao final do processo de investigação prévia”, que já foi iniciado “de acordo com as normas canónicas”, seguindo-se a participação ao Ministério Público.

Também a arquidiocese de Évora anunciou o afastamento de um padre suspeito e que consta da mesma lista. Foi já aberta uma investigação prévia aos factos, alegadamente “referentes a abusos ocorridos contra rapazes na década de 1980, no Seminário Menor”. O caso seguirá para o Dicastério da Doutrina da Fé, em Roma”.

Ao todo, Évora recebeu dois nomes de sacerdotes suspeitos, um deles já faleceu. Sobre o outro o bispo pediu “informação complementar” à Comissão Independente e, com base nos esclarecimentos que recebeu ontem, 7 de março, D. Francisco Senra Coelho avançou com a medida cautelar e com a investigação.