Abusos na Igreja. Diocese de Viana recebeu duas denúncias de padres que não estão no ativo

O bispo de Viana do Castelo recebeu dois nomes de padres denunciados por alegados abusos sexuais. D. João Lavrador revela que um sacerdote morreu e outro já não estará no ativo.

“Eu recebi dois nomes. Um primeiro nome é de alguma maneira identificável porque tem nome e apelido e essa pessoa já morreu há bastante tempo”, disse esta quarta-feira o bispo de Viana à margem da entrega do Prémio Árvore da Vida, em Lisboa.

D. João Lavrador adiantou aos jornalistas que um segundo nome já não estará no ativo.

“A outra pessoa, que me deram apenas um nome, que não sei se é nome próprio se é apelido, fui verificar a lista da Diocese e aparece realmente esse nome. Daí tiro a ilação que será uma pessoa que já não está no ativo, dadas as condições de fragilidade pessoal”, explica o prelado.

Em resumo, D. João Lavrador refere que: “os dois nomes que me deram, nenhum está no ativo. Um porque já morreu e outro - supondo que é esse - não está no ativo”.