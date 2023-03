Abusos na Igreja. Comissão independente considera “positiva” audição no Parlamento

O antigo ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio considera “positiva” a audição no Parlamento da Comissão Independente para apresentar as conclusões do Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica.

Em reação à Renascença, o membro da comissão adianta que o relatório já tinha sido apresentado a representantes do Governo.

“Já estivemos com representantes do Governo e temos todo o gosto de ir conversar sobre o relatório e prestar os esclarecimentos que a Assembleia da República entenda necessários”, afirma Laborinho Lúcio.

O membro da comissão independente sublinha ainda que o estudo não pretende apenas apontar culpas à Igreja Católica, mas investigar o crime do abuso sexual sobre crianças na sociedade.

“No relatório não deixamos de referir a importância que representa a necessidade de estudar também os abusos sexuais sobre crianças na sociedade portuguesa em geral. Esta questão tem uma dimensão política forte e temos o dever cívico de prestar todos os esclarecimentos que sejam devidos”, afirma.

As audições da comissão, do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e da ministra da Justiça, entre outras entidades, foram aprovadas esta quarta-feira por unanimidade, após requerimentos apresentados por PS, PSD e Chega.