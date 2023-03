Reportagem acusa João Paulo II de encobrir padre abusador

A televisão privada polaca TVN divulgou, no domingo, uma investigação jornalística, onde se refere que o cardeal Karol Wojtyla, teve conhecimento de casos de pedofilia no clero de Cracóvia.



Segundo o jornalista Michal Gutowski, autor da reportagem, Wojtyla, antes de ser eleito Papa, em 1978, terá transferido de paróquia um desses padres, enviando-o para a Áustria, com uma carta de recomendação ao arcebispo de Viena, o cardeal Franz Koenig, sem o informar das acusações que envolviam o referido sacerdote.

No contexto das investigações, Michal Gutowski reuniu-se com algumas vítimas de abuso, com os seus familiares e ex-funcionários da diocese de Cracóvia.

Desejando permanecer anónima, uma das testemunhas confirmou ter relatado pessoalmente ao cardeal Wojtyla os atos pedófilos de um padre em 1973.

Um livro com acusações semelhantes contra Karol Wojtyla será lançado na Polónia já nesta quarta-feira. O livro, fruto de uma investigação do jornalista holandês Ekke Overbeek, intitula-se “Máxima Culpa. João Paulo II sabia.”