Bispo auxiliar de Braga defende “limitações no ministério” para alegados abusadores

D. Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga, defende “medidas cautelares de tipo administrativo" contra alegados abusadores, que poderão levar “a limitações no ministério”. Numa nota a que a Renascença teve acesso, D. Nuno sublinha a necessidade de recolher todas as denúncias e de tomar medidas.



O bispo considera que “pedir perdão é necessário, mas não é suficiente”. D. Nuno Almeida afirma que “é preciso pôr em prática, sem hesitação, o que consta nos números 9 a 31 do Vade-mecum, onde se insiste que o bispo deve acolher, analisar, avaliar e aprofundar, com a devida atenção, todas as denúncias, independentemente da forma ou do canal utilizado”.

“Deverá dar todo o apoio e proteção possíveis às vítimas e retirar as consequências necessárias, nomeadamente, tomar medidas de tipo administrativo contra a pessoa denunciada, que poderão levar a limitações no ministério”, insiste.

O Vade-mécum é um manual divulgado pelo Vaticano em 2020 para ajudar os bispos e responsáveis de institutos religiosos no tratamento de denúncias de abusos sexuais de menores.

D. Nuno Almeida presidiu até ao mês de fevereiro à Comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis da Arquidiocese de Braga, e no seu texto explica que as “medidas cautelares” propostas pela Santa Sé admitem que a “Igreja poderá ou deverá ter de retirar o agressor identificado da atividade pastoral”. O bispo refere que as “medidas cautelares” preveem a possibilidade de afastamento ou proibição de exercício do ministério, enquanto decorre a “investigação prévia”, ou após a sua conclusão.

No seu texto, o bispo auxiliar de Braga lembra declarações recentes do Papa, no âmbito da “Rede Mundial de Oração”, com Francisco a afirmar que “diante dos abusos, especialmente aqueles cometidos por membros da Igreja, não basta pedir perdão”. E também destaca o que Sua Santidade escreveu na sua carta de fevereiro de 2015 dirigida aos Presidentes das Conferências Episcopais, em que o Papa advertia para a necessidade de se “continuar a fazer tudo o que for possível para desenraizar da Igreja a chaga dos abusos sexuais contra menores e abrir um caminho de reconciliação e de cura a favor de quantos foram abusados”.

D. Nuno Almeida adianta por outro lado que “para além da disponibilidade, por parte das Comissões Diocesanas para acolher e acompanhar as vítimas, urge disponibilizar pessoas e programas para acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico, bem como de acompanhamento espiritual e de reconciliação para as vítimas que o desejarem”. O bispo diz que é preciso “criar uma “bolsa de técnicos” e de acompanhadores espirituais” e não exclui, por outro lado a necessidade de se “aperfeiçoar e aprofundar a “Coordenação Nacional” e a cooperação entre Comissões Diocesanas”. “Poderá ser conveniente que uma denúncia seja apresentada e recebida noutra diocese”, admite o bispo.

O prelado diz ser preciso “reforçar uma nova consciência sobre o poder de cada um para saber ouvir e ler os sinais de alerta, pois não é possível manter a impunidade nem o silêncio” e termina a sua nota com a manifestação de vontade de “que estes dias duros que vivemos, de via purgativa, de estrada penitencial, nos levem a caminhos novos em ordem a comunidades cristãs sãs e seguras, conscientes de que não pode continuar a haver vítimas, agressores e encobridores”.