Abusos na Igreja. Patriarcado de Lisboa promete agir com "transparência total" e "tolerância zero"

O Patriarcado de Lisboa vai dar prioridade total às vítimas de abuso e agir com "transparência total" e "tolerância zero", garantiu D. Américo Aguiar, este domingo, em que decorre a procissão do Senhor dos Passos, em Lisboa.

O bispo auxiliar de Lisboa disse ainda não conhecer a lista de alegados abusadores no ativo, que foi entregue na sexta-feira à Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) pela Comissão Independente, mas garante que será analisada nos "próximos dias".

"Eu ainda não conheço os nomes, não conheço a lista. Nos próximos dias, a Comissão Diocesana, o senhor Patriarca e o Ministério Público, vamos trabalhar em conjunto, porque vamos fazer a entrega dessa mesma lista quer à comissão diocesana, quer ao Ministério Público."



D. Américo Aguiar realça que "as denúncias partilhadas, o sofrimento das vítimas e o acompanhamento das mesas" tem um lugar "principal e prioritário" nas ações do Patriarcado, que brevemente vai "partilhar com todos o que vai fazer".



"Cada pessoa será colocada mediante o que o quadro legal, civil e canónico a coloca. Da nossa parte, a prioridade são as vítimas e o seu sofrimento."



O bispo auxiliar garante ainda que o Patriarcado irá atuar com "transparência total" e "tolerância zero" para com os abusadores. "É o grito do Papa Francisco. Naquilo. Naquilo que diz respeito ao Patriarcado de Lisboa, nos próximos dias, vamos agir em conformidade com isto."