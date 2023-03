Investigar suspeitos e criar nova comissão. As medidas de combate aos abusos apresentadas pela Igreja

Estas foram as medidas anunciadas em comunicado pelos bispos:

A CEP adianta que esta lista de nomes será partilhada com todas as dioceses para que cada nome possa ser investigado.

Em conferência de imprensa em Fátima, os bispos portugueses anunciaram uma lista de medidas que vão implementar na sequência do relatório final da Comissão Independente, apresentado há menos de um mês, e também da lista de padres e outros religiosos ainda no ativo que foram acusados de abusos.

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) anunciou, esta sexta-feira, que vai não só dar seguimento às recomendações da Comissão Independente "Dar Voz ao Silêncio", incluindo investigar cada nome de alegados abusadores ainda no ativo, como vai criar uma nova Comissão Independente que continue a acompanhar o flagelo do abuso sexual de crianças.

Em conferência de imprensa em Fátima, D. José Ornelas disse que não haverá afastamento imediato de alegados abusadores no ativo apenas com base na lista entregue pela Comissão Independente, devendo aguardar que sejam apurados os factos.

"Só temos nomes, é muito difícil. Para termos os elementos necessários para dar andamento é evidente que precisamos de ter dados e essa lista que nós recebemos só tem nomes. Às vezes é só um Jacinto, um Albino, assim não dá. Não posso tirar alguém do Ministério só porque alguém o acusou. Não basta dizer, é preciso haver uma base sólida", disse o presidente da CEP, em resposta às questões dos jornalistas.

D. José Ornelas assegura, contudo, que haverá uma "investigação nome a nome" com a ajuda de cada diocese, para as quais foram reencaminhadas as listas respetivas.

Se foi vítima de abuso ou conhece quem possa ter sido, não está sozinho e há vários organismos de apoio às vítimas a que pode recorrer:



- Serviço de Escuta dos Jesuítas , um “espaço seguro destinado a acolher, escutar e apoiar pessoas que possam ter sido vítimas de abusos sexuais nas instituições da Companhia de Jesus.



Telefone: 217 543 085 (2ª a 6ª, das 9h30 às 18h) | E-mail: escutar@jesuitas.pt | Morada: Estrada da Torre, 26, 1750-296 Lisboa



- Rede Care , projeto da APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que “apoia crianças e jovens vítimas de violência sexual de forma especializada, bem como as suas famílias e amigos/as”.



Com presença em Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Setúbal, Santarém, Algarve, Alentejo, Madeira e Açores.



Telefone: 22 550 29 57 | Linha gratuita de Apoio à Vítima: 116 006 | E-mail: care@apav.pt



- Comissões Diocesanas para a Protecção de Menores . São 21 e foram criadas pela Conferência Episcopal Portuguesa.



São constituídas por especialistas de várias áreas, recolhem denúncias e dão “orientações no campo da prevenção de abusos”.



Podem ser contactadas por telefone, correio ou email.



Para apoiar organizações católicas que trabalham com crianças:



- Projeto Cuidar , do CEPCEP, Centro de Estudos da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica







Se pretende partilhar o seu caso com a Renascença, pode contactar-nos de forma sigilosa, através do email: partilha@rr.pt