Abusos. "O que a Igreja anunciou é poucochinho"

Alfreda Fonseca, uma das promotoras da carta enviada quinta-feira aos bispos, a pedir medidas concretas contra os abusos na Igreja, considera que o que foi anunciado pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), em Fátima, foi insuficiente e que a comunicação falhou.

“A CEP não sabe comunicar nem com os católicos, nem com o povo em geral. A conferência de imprensa foi confusa, com uma leitura que seria reprovada", diz à Renascença, numa critica direta ao porta-voz da CEP, padre Manuel Barbosa - que leu um comunicado com as conclusões da reunião -, mas também ao presidente daquele organismo.

"As respostas de D. José Ornelas foram atrapalhadas, repetitivas. O documento, do que me apercebi, é poucochinho", insiste Alfreda Fonseca, para quem as medidas anunciadas revelam que a CEP não sabe comunicar, e esta “não é só uma questão de forma, é também uma questão de passar, ou não, uma mensagem clara”.

Para esta responsável, que integra o movimento ‘Nós Somos igreja’, e o Metanoia – Movimento Católico de Profissionais, um dos pontos que ficou por esclarecer foi a questão da suspensão, ou não, dos padres suspeitos que ainda continuam no ativo, e cuja lista foi entregue esta quinta-feira à CEP e ao Ministério Público.

“Não sabemos o que é que, perante a lista de abusadores, vai acontecer. Sabemos que foi entregue a cada uma das dioceses, ora cada bispo pode decidir de maneira diferente e as interpretações que cada um pode fazer da gravidade dos casos não é uniforme”.

“Sabemos que há padres e leigos envolvidos, que passam de diocese em diocese... se isto fica ao nível diocesano e clerical, parece-me pouco uniforme, pouco claro, e não tenho a certeza que funcione”, sublinha, lamentando que isso não tenha ficado já hoje esclarecido.

"Aquela conversa de D. José Ornelas pareceu-me embrulhada... por um lado dizia que sim [à suspensão], por outro dizia que não, que era preciso ver caso a caso. Mas, isso é o que se faz sempre, até nos processos civis fazem-se averiguações!”.

Mas, Alfreda Fonseca não tem só criticas a fazer. “Há uma coisa que me parece importante e positiva, que é acentuar a tolerância zero, e que as vítimas estão em primeiro lugar e devem ser cuidadas. Isso é evangélico e prioritário”, afirma.

Quanto à nova comissão que irá ser criada, lembra que era “uma exigência óbvia, feita pela comissão anterior e que a nossa carta também fez, de haver uma nova comissão independente para continuar este processo. Isto parece-me igualmente positivo”.