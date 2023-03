Papa Francisco responde a perguntas de jovens em novo documentário da Disney Plus

“Estão a chegar coisas novas.” As palavras são do Papa Francisco, no trailer de apresentação de um novo documentário da Disney Plus. O filme sobre o Papa Francisco, chamado “AMÉN: Francisco Responde”, estará disponível brevemente na plataforma de “streaming”.

Num primeiro vídeo, Francisco surge rodeado de um grupo de jovens de várias nacionalidades e religiões para uma conversa.

Entre eles está Juan Cuatrecasas, vítima de abusos sexuais num colégio da Opus Dei, uma jovem que vive no mundo da prostituição e um imigrante. A estreia do documentário está marcada para 15 de março, em exclusivo na Disney Plus.

Veja o trailer do documentário: