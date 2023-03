Investigar suspeitos e criar nova comissão. Igreja apresenta medidas de combate aos abusos

Veja também:

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) anunciou, esta sexta-feira, que vai não só dar seguimento às recomendações da Comissão Independente "Dar Voz ao Silêncio", incluindo investigar cada nome de alegados abusadores ainda no ativo, como vai criar uma nova Comissão Independente que continue a acompanhar o flagelo do abuso sexual de crianças.

Em conferência de imprensa em Fátima, os bispos portugueses anunciaram uma lista de medidas que vão implementar na sequência do relatório final da Comissão Independente, apresentado há menos de um mês, e também da lista de padres e outros religiosos ainda no ativo que foram acusados de abusos.

A CEP adianta que esta lista de nomes será partilhada com todas as dioceses para que cada nome possa ser investigado.

Estas foram as medidas anunciadas em comunicado pelos bispos:

Ouvir as vítimas através de um grupo específico, articulado com a Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis;

Pedido de perdão a todas as vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Portugal, através de um gesto público no próximo mês de abril, em Fátima, no decorrer da próxima Assembleia Plenária;

Construção de um memorial na Jornada Mundial da Juventude “, que será perpetuado num espaço exterior da Conferência Episcopal Portuguesa”, por forma a reafirmar o "propósito de tudo fazer para que os abusos não se voltem a repetir";

Acolhimento e disponibilização do devido acompanhamento espiritual, psicológico e psiquiátrico;

Contactos com instituições que estão no terreno e desenvolvimento de parcerias para acompanhamento;

“Tolerância zero” para com “todos os abusadores" e quem tenha encobrido abusos na Igreja Católica;

A lista com o nome dos alegados abusadores entregue “terá o devido seguimento por parte dos bispos diocesanos e superiores maiores segundo as normas canónicas e civis em vigor”;

Criação de nova comissão para que sejam constituídas apenas "por leigos competentes nas mais diversas áreas de atuação, podendo ter um assistente eclesiástico”, por isso pessoas exteriores à igreja;

Prevenção, formação e acompanhamento para contribuir para um ambiente seguro nos espaços eclesiais;

“Revisão das Diretrizes da Conferência Episcopal e dos planos de formação dos seminários e de outras instituições, bem como a conveniente preparação de todos os agentes pastorais”

Em conferência de imprensa em Fátima, D. José Ornelas disse que não haverá afastamento imediato de alegados abusadores no ativo apenas com base na lista entregue pela Comissão Independente.

"Só temos nomes, é muito difícil. Para termos os elementos necessários para dar andamento é evidente que precisamos de ter dados e essa lista que nós recebemos só tem nomes. Às vezes é só um Jacinto, um Albino, assim não dá. Não posso tirar alguém do Ministério só porque alguém o acusou. Não basta dizer, é preciso haver uma base sólida", disse o presidente da CEP, em resposta às questões dos jornalistas.

D. José Ornelas assegura, contudo, que haverá uma "investigação nome a nome" com a ajuda de cada diocese, para as quais foram reencaminhadas as listas respetivas.