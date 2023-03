"Faremos tudo o que for necessário". Bispos anunciam medidas para responder a abusos na Igreja

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) prometeu esta sexta-feira fazer "tudo o que for necessário" para promover uma uma cultura de cuidado e proteção dos menores e adultos vulneráveis no seio da Igreja católica.

Em conferência de imprensa, em Fátima, os bispos portugueses reagiram ao relatório da Comissão Independente que investigou alegações de abusos na Igreja e à lista que essa comissão fez hoje chegar à CEP e ao Ministério Público com os nomes de suspeitos de abusos ainda no ativo.



O porta-voz da CEP, Padre Manuel Barbosa, leu um comunicado com as conclusões da Assembleia.

"Em novembro de 2021, a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa decidiu a criação de uma Comissão Independente que estudasse a realidade dos abusos sexuais de crianças no seio da Igreja Católica em Portugal. Moveu-nos, desde o início, o desejo de ir ao encontro daqueles que foram vítimas desta situação dramática. Vinte dias depois da apresentação do relatório final da Comissão, é também ao encontro das vítimas que queremos ir. É a elas que queremos continuar a dar voz para que o seu sofrimento não fique calado", refere.



"Reiteramos o nosso profundo agradecimento a todas as vítimas que deram o seu testemunho ao longo do último ano e, em muitos casos, a um silêncio guardado durante décadas. Sem vós, não teria sido possível chegar ao dia de hoje. Obrigado. Queremos também deixar uma palavra de coragem a todas as vítimas que ainda guardam a dor no íntimo do seu coração para que possam “dar voz ao silêncio”. Estamos disponíveis para acolher a vossa escuta através de um grupo específico, que será articulado com a Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis. É com dor que, novamente, pedimos perdão a todas as vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Portugal. Este pedido terá um gesto público no próximo mês de abril, aqui em Fátima, no decorrer da próxima Assembleia Plenária", refere, citando o comunicado que assegura ainda que "o processo de reflexão e discernimento iniciado vai continuar, nomeadamente na próxima reunião do Conselho Permanente e na Assembleia Plenária".

Assim, segundo Manuel Barbosa, duas das recomendações da Comissão terão resposta positiva, nomeadamente uma nova comissão e um pedido de perdão.

Igreja disponibiliza "acompanhamento" às vítimas

Salientando que "as feridas infligidas às vítimas são irreparáveis", Manuel Barbosa assegura que se as vítimas o desejarem "terão o nosso acolhimento e disponibilizaremos o devido acompanhamento espiritual, psicológico e psiquiátrico. As estruturas já existentes, criadas em cada diocese e a nível nacional, serão o local para acolher e acompanhar, e as dioceses assumem o firme compromisso de dar todas as ajudas necessárias para que tal aconteça. Nunca enjeitaremos as nossas responsabilidades e comprometemo-nos ainda a encetar contactos com as instituições que já estão no terreno, para sermos parte da resolução desta problemática que é transversal a toda a sociedade".



Reconhecendo o trabalho imprescindível das Comissões Diocesanas e da Equipa de Coordenação Nacional, propuseram ainda que sejam constituídas "por leigos competentes nas mais diversas áreas de atuação, podendo ter um assistente eclesiástico".



O porta-voz da CEP assegurou ainda que "a lista com o nome dos alegados abusadores, hoje entregue pela Comissão Independente ao Presidente da CEP e dirigida às Dioceses e aos Institutos de Vida Consagrada, terá o devido seguimento por parte dos Bispos Diocesanos e Superiores Maiores segundo as normas canónicas e civis em vigor".

"Estamos a passar da página do relatório para a atuação concreta"

D. José Ornelas garante que a Igreja portuguesa não está "no fim de um processo", mas sim a "passar da página do relatório para a atuação concreta".



Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) reiterou, tal como referido em comunicado, que haverá uma nova comissão com "um caráter de independência" e sempre com uma comunicação direta com a coordenação nacional da Igreja.

"A CEP está por trás, mas terá de depender das pessoas. Terá de ter credibilidade perante as vítimas para acolher o testemunho delas", justifica.

O bispo de Leiria-Fátima promete também que a nova comissão seguirá "o modelo virtuoso" da Comissão Independente que recebeu as denúncias de abuso, mas sem avançar nomes que possam integrar a mesma, reiterando apenas que não serão elementos da Igreja.

"Para dar andamento é evidente que precisamos de ter dados e essa lista que nós recebemos só tem nomes"



O presidente da CEP reiterou ainda a investigação aos nomes suspeitos de abusos, mas, antes de se tomar qualquer ação, "é preciso saber quem são", justificando que "ninguém é culpado antes de ser julgado, mas também não embarcamos em qualquer acusação de encobrimento".

"Só temos nomes, é muito difícil. Para dar andamento é evidente que precisamos de ter dados e essa lista que nós recebemos só tem nomes. Às vezes é só um Jacinto, um Albino, assim não dá. Não posso tirar alguém do ministério só porque alguém o acusou. Não basta dizer, é preciso haver uma base sólida", a

explica.

D. José Ornelas refere ainda que todas as acusações têm de partir de uma "base sólida" para "julgar a moralidade e ética" das decisões tomadas, relembrado que mesmo a "PGR encontra dificuldades" em tratar vários casos devido à falta de elementos.

Para o presidente da CEP "este relatório é uma peça muito importante também para compreender o país".





[em atualização]