"Só recebemos uma lista de nomes sem acusações". Igreja vai investigar, diz D. José Ornelas

D. José Ornelas garante, ainda, que a Igreja portuguesa não está "no fim de um processo", mas sim a "passar da página do relatório para a atuação concreta".

O bispo de Leiria-Fátima realça que "se houver outros documentos que nos cheguem para, primeiro, identificar quem é o eventual abusador e o que fez de errado, tomaremos as devidas medidas".

"Só temos nomes, é muito difícil. Para se dar andamento é evidente que precisamos de ter dados e essa lista que nós recebemos só tem nomes. Às vezes é só um Jacinto, um Albino, assim não dá. Não posso tirar alguém do ministério só porque alguém o acusou. Não basta dizer, é preciso haver uma base sólida", acrescenta

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) refere que haverá uma nova comissão com "um caráter de independência" e sempre com uma comunicação direta com a coordenação nacional da Igreja.

"A CEP está por trás, mas terá de depender das pessoas. Terá de ter credebilidade perante as vítimas para acolher o testemunho delas", aponta, aos jornalistas.

D. José Ornelas não avançou com nomes que possam já integrar a nova comissão, apenas indicando que não serão elementos da Igreja.

"Se determinássemos tudo, essa independência seria comprometida", considera.

O bispo de Leiria-Fátima promete também que a nova comissão seguirá "o modelo virtuoso" da Comissão Independente que recebeu as denúncias de abusos.

Relativamente a críticas feitas ao relatório por alguns elementos da Igreja, D. José Ornelas destaca que o relatório sobre os abusos "é uma peça importante que refere o caráter dramático desta situação".

"Quem não quer assumir, é porque fecha os olhos", aponta.

"Somos muito gratos ao relatório", acrescenta.