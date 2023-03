Comissão independente entrega lista de alegados abusadores à Conferência Episcopal

Já está nas mãos da Conferência Episcopal a lista de alegados abusadores no ativo - identificados através das denúncias à Comissão Independente que estudou os abusos sexuais na Igreja. Confirmação deixada aos jornalistas pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, no final do encontro com os bispos, em Fátima.

"Viemos trabalhar com a CEP nos dados finais do relatório, entregar a lista que faltava em relação a alegados abusadores, e viemos ouvir as opiniões dos senhores bispos em relação ao relatório".

Pedro Strecht revela ainda que, no encontro, desta manhã, foram feitas muitas perguntas.



"Naturalmente, viemos cá para isso. É um relatório muito extenso e ainda bem que levanta dúvidas, quer dizer que põe questões", afirmou Pedro Strecht, no final do encontro com a Conferência Episcopal, que está reunida em Fátima.

"A expectativa é que o futuro seja muitíssimo melhor do que o passado", afirmou o pedopsiquiatra.

Os bispos portugueses anunciam esta sexta-feira as medidas a tomar em resposta ao relatório sobre abusos sexuais de crianças na Igreja católica, que validou 512 dos 564 testemunhos recebidos em dez meses.

Os bispos reúnem-se durante o dia em Fátima, em assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), e apresentam as suas conclusões às 18h, em conferência de imprensa, sendo esperado o anúncio de medidas imediatas por parte da hierarquia católica.