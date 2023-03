Abusos. "O que a Igreja anunciou é poucochinho"

No entanto, Alfreda Fonseca refere que a CEP "não sabe comunicar nem com os católicos, nem com o povo em geral".

O porta-voz da CEP, Padre Manuel Barbosa, leu um comunicado com as conclusões da Assembleia.

Em conferência de imprensa, em Fátima, os bispos portugueses reagiram ao relatório da Comissão Independente que investigou alegações de abusos na Igreja e à lista que essa comissão fez hoje chegar à CEP e ao Ministério Público com os nomes de suspeitos de abusos ainda no ativo.

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) prometeu esta sexta-feira fazer "tudo o que for necessário" para promover uma uma cultura de cuidado e proteção dos menores e adultos vulneráveis no seio da Igreja católica.

"As respostas de D. José Ornelas foram atrapalhadas, repetitivas. O documento do que me apercebi é poucochinho", critica, em reação à Renascença .

“Senti que se caminhou, mas ainda estamos a meio da ponte”

Eugénio Fonseca, outros dos subscritores da carta que foi enviada aos bispos a pedir medidas concretas, acha que a Igreja já devia ter definido uma estratégia de atuação mais clara, e que há ainda muito a fazer. Em declarações à Renascença o antigo presidente da Cáritas diz que tem dúvidas sobre a eficácia da nova comissão, ou grupo, que os bispos se comprometem a criar, por ir ficar dependente da que coordena a nível nacional as comissões diocesanas de proteção de menores.

“Não me parece que seja uma boa solução. Preferia que fosse mesmo autónoma, porque julgo que daria maior confiança, não só a quem venha a apresentar as suas situações, como até, em termos de transparência, ao país em geral”, refere, lembrando que as comissões diocesanas já vão ter muito a fazer ao nível da formação.

“Vão ter uma tarefa muito exigente, que é a tarefa de preparar as pessoas que lidam com crianças, jovens e pessoas vulneráveis, na prevenção destas situações e em ações de formação.

Este trabalho vai demorar algum tempo e tem que ser um trabalho contínuo e portanto tem que haver um empenhamento desde já”.

Entre os pontos positivos destaca o compromisso, reiterado pelos bispos, de “tolerância zero” para com os abusos, e o pedido de perdão e o memorial às vítimas. “A questão do memorial é significativa. Vamos ver o que é que acontece em abril, não sabemos ainda, mas que seja uma celebração com expressão nacional. Portanto, há aqui medidas que ainda vamos ver o que é que vai acontecer, mas há compromissos que são muito importantes: a afirmação da tolerância zero, a afirmação de que é preciso rever a formação dos futuros sacerdotes”.

Sobre a carta enviada aos bispos, e que também assinou, garante que o objetivo foi o de ajudar a Igreja a recuperar a sua credibilidade. “Não foi um documento reivindicativo nem um caderno de encargos. Não foi. Foi um documento para dizer aos bispos ‘nós queremos ser parte da solução, queremos ajudar-vos’, para que haja realmente uma solução para este problema que aflige toda a Igreja. E com certeza que estaremos todos disponíveis para colaborar com os bispos, para que a nossa Igreja tenha a credibilidade que a sua missão exige”.

Agora, sublinha, o importante é prosseguir o trabalho. “Não podemos parar. Como digo, fiquei com a sensação que se caminhou, mas que está agora no meio da ponte. É preciso continuar esta travessia”.