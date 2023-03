Abusos. "O que a Igreja anunciou é poucochinho", diz Alfreda Fonseca

Alfreda Fonseca, uma dos mais de 200 católicos que assinaram uma carta enviada esta quinta-feira a pedir medidas concretas aos bispos contra os abusos na Igreja considera que o que foi anunciado pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) foi "poucochinho".

"As respostas de D. José Ornelas foram atrapalhadas, repetitivas. O documento do que me apercebi é poucochinho", critica, em reação à Renascença.

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) prometeu esta sexta-feira fazer "tudo o que for necessário" para promover uma uma cultura de cuidado e proteção dos menores e adultos vulneráveis no seio da Igreja católica.

Em conferência de imprensa, em Fátima, os bispos portugueses reagiram ao relatório da Comissão Independente que investigou alegações de abusos na Igreja e à lista que essa comissão fez hoje chegar à CEP e ao Ministério Público com os nomes de suspeitos de abusos ainda no ativo.



O porta-voz da CEP, Padre Manuel Barbosa, leu um comunicado com as conclusões da Assembleia.

No entanto, Alfreda Fonseca refere que a CEP "não sabe comunicar nem com os católicos, nem com o povo em geral".

"A conferência de imprensa foi confusa, com uma leitura que seria reprovada", aponta, também.

Outro dos pontos que, para Alfreda Fonseca, ficou por esclarecer é a questão da suspensão, ou não, dos padres alegadamente abusadores que ainda continuam no ativo.

"Aquela conversa de D.José Ornelas pareceu-me embrulhada, por um lado dizia que sim [à suspensão], por outro dizia que não, que era preciso ver caso a caso, mas isso é o que se faz sempre", defende.