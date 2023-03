Abusos na Igreja. Católicos escrevem aos bispos a pedir medidas concretas

Centenas de católicos escreveram uma carta à Conferência Episcopal Portuguesa, a pedir “coragem” nas medidas concretas que venham a ser tomadas para prevenir os abusos na Igreja. Espera-se que algumas dessas medidas sejam anunciadas sexta-feira, no final da Assembleia Plenária Extraordinária da Conferência Episcopal Portuguesa. A conferência de imprensa está marcada para as 18 horas, em Fátima.

Na carta aos bispos – com data de 1 de março, e divulgada esta quinta-feira – os subscritores sublinham que “este é o tempo de uma tristeza imensa”, de “revolta” e “vergonha” pelos abusos cometidos, mas deixam claro que é hora “de não deixar os nossos bispos sozinhos e de contribuir para os ajudar” no “caminho das mudanças, o único possível”. A missiva elenca depois uma série de “tarefas” que os subscritores consideram “urgente” encetar no imediato, a curto e a médio prazo.

Para além da “ajuda psicológica e psiquiátrica às vítimas”, que a Igreja deve assegurar “fora do âmbito eclesial”, e de um “momento solene e coletivo” para pedir perdão, a carta sugere que se crie, de imediato, uma nova comissão independente, que prossiga o trabalho da anterior, continuando a receber denúncias e a acompanhar os casos; e que se aceite “a ajuda do Vaticano”, para “refletir seriamente sobre os abusos na Igreja e como ultrapassar a atual crise”.

A curto prazo – até 60 dias – os subscritores propõem que as comissões diocesanas recentrem o trabalho “exclusivamente na prevenção primária e formação”; defendem que “todos os abusadores” que estejam ao serviço da Igreja “sejam suspensos” sempre que houver “indícios minimamente credíveis”, e quando forem considerados “culpados à luz da moral cristã”, haja ou não processo judicial, “sejam dispensados de funções”. Se forem padres, devem ser “reduzidos ao estado laical”.

Quanto aos bispos encobridores – se os houver – devem retirar-se de funções.

A médio prazo – até seis meses – pedem que se crie um “manual de boas práticas” que ajude a prevenir situações de risco, a identificar casos suspeitos e a acolher e encaminhar as vítimas; mas também que se promova o acompanhamento e tratamento dos abusadores, incluindo ao nível psicológico e psiquiátrico.

Para além disso, todos na Igreja devem estudar as conclusões do relatório da Comissão Independente, para que drama dos abusos não seja negado, e deve promover-se uma “reflexão de fundo” sobre o “impacto negativo que a perceção distorcida sobre a sexualidade humana tem vindo a causar em toda a Igreja”, com a ajuda de especialistas externos.

“Queremos uma Igreja onde todos se possam abrigar e acolher”, lê-se ainda na carta, que é assinada por 219 pessoas. Entre os subscritores estão médicos, catequistas, padres, assistentes sociais ou professores universitários, ligados a paróquias, instituições ou movimentos católicos como o GRAAL, o Nós Somos Igreja, o Metanoia, a Comunidade de Vida Cristã (CVX), a Comunidade João XXIII , a Comunidade da Capela do Rato ou as Equipas de Jovens de Nossa Senhora, entre outros.