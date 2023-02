"Ousados, aventureiros e muito corajosos". Jovens de Aveiro preparam-se para receber símbolos da JMJ

"Ousados, aventureiros e muito corajosos". Pedro Carvalho, coordenador do Comité Organizador Diocesano de Aveiro da JMJ promete "audácia" dos jovens durante a presença dos Símbolos da JMJ Lisboa 2023 na Diocese de Aveiro.



A Cruz peregrina e o Ícone de Nossa Senhora vão viajar pela primeira vez de comboio e chegam sexta-feira ao Largo da Estação, com a garantia de que haverá muita "poesia e criatividade", durante a sua presença na Diocese e até ao momento da sua entrega à Diocese de Coimbra, a 2 de abril.

Em entrevista à Renascença, Pedro Carvalho diz que a Diocese vai viver "um tempo novo", garantindo que "todas as estruturas estão envolvidas na construção da Peregrinação". Nesta altura, são já 800 os voluntários a trabalhar na Peregrinação. Para a JMJ Lisboa 2023 estão inscritos, por agora, 920 jovens, mas o "objetivo é levar a mensagem aos sete mil jovens que existem na Diocese de Aveiro".

Como estão a encarar esta oportunidade da presença dos Símbolos da JMJ na Diocese de Aveiro?

Nós sabemos que na nossa Diocese vamos viver um tempo novo e desafiamo-nos a ser diferentes, porque acreditamos que este é um tempo de transformação da Igreja e que, para que isso se concretize, precisávamos de ser ousados, aventureiros, audazes e também muito corajosos.

E é por isso que a nossa Diocese quer acolher os símbolos com poesia e criatividade. Desenhamos um caminho de comprometimento com a sustentabilidade, de promoção do encontro e de diálogo com os jovens. E ainda apostamos no desenvolvimento do laboratório de Sonhos para despertar o talento dos jovens nesta longa caminhada e para isso, temos várias propostas de trabalho.

E quais são as principais iniciativas previstas?

Pela primeira vez, os símbolos vão viajar de comboio no território nacional. E para isso, de Braga a Aveiro, vai ser uma viagem de alegria.

Depois, no primeiro dia, no Largo da Estação, vamos fazer o encontro dos símbolos com os jovens de Aveiro. Aí, na Avenida Lourenço Peixinho, convocamos os jovens para declamar poesia e para também serem criativos ao longo deste caminho.

Durante o mês vamos ter diversas atividades. Logo no dia 8 de março, Dia da Mulher, teremos uma noite Mariana. Destacamos também o encontro com a Juventude com um toque de fé.

A valorizar ainda uma padroeira da Jornada - Joana de Portugal mora em Aveiro. Portanto, 18 de março vai ser um dia muito intenso para os jovens de Aveiro. Destacamos também uma Missa na vinha, uma tarde verde da JMJ, onde vamos plantar num arciprestado muitas árvores.

Vamos dedicar-nos ao Dia do Teatro numa noite de teatro. Teremos também uma noite ecuménica. E vamos fechar no dia 1 de abril com uma festa da Juventude.

Há propostas para mobilizar os Jovens da diocese de Aveiro?

Já estão a mobilizar, porque nós, desde o primeiro momento, quisemos que esta proposta fosse muito na base da alegria e do entusiasmo. Portanto, desde o primeiro momento, envolvemos todas as estruturas – arciprestais e também paroquiais - na construção deste desenho da Peregrinação.

Portanto, pelo menos, já são 800 voluntários a trabalhar na Peregrinação e que pensaram a Peregrinação na diocese de Aveiro e na construção destas atividades.

E quantos jovens já estão inscritos?

Quase 1000. Número exatos, são 920, neste momento, que estão inscritos na Diocese.

E há algum objetivo traçado pela organização?

O nosso objetivo é sempre levar a mensagem aos sete mil jovens que existem na Diocese de Aveiro. Depois eles podem querer ir à jornada Mundial da Juventude, ou não.

Mas pelo menos queremos levar esta boa nova da Jornada Mundial da Juventude, aos sete mil jovens e depois vamos ver quantos é que ficarão inscritos.

Admite como provável que a presença dos Símbolos na Diocese “angariará” outras inscrições?

Sim, nós convidamos todos os jovens e todas as famílias que se queiram juntar a nós e viver este tempo com alegria por acolhermos Símbolos da Jornada Mundial da Juventude em Aveiro.

Estamos certos de que vai ser uma mobilização muito grande, como está a ser noutras Dioceses, e vamos ser surpreendidos por isso. Sabemos que, provavelmente, esta mobilização de alegria na nossa Diocese vai contagiar mais jovens para se inscreverem na jornada.