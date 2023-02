Papa lamenta novo naufrágio com migrantes na costa italiana

O Papa mostrou-se entristecido com o naufrágio que este domingo vitimou dezenas de migrantes, incluindo um recém-nascido, nas costas da Calábria, sul de Itália.

“Soube, com dor, do naufrágio que aconteceu na costa da Calábria, junto a Crotone”, disse Francisco, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração do ângelus.

Pelo menos 43 migrantes morreram quando o barco em que viajavam se afundou ao largo da costa da Calábria, segundo um novo balanço divulgado pela Guarda Costeira da Itália; há 80 sobreviventes, vários dos quais se encontram feridos.

“Rezo por cada um deles, pelos desaparecidos e pelos outros migrantes sobreviventes. Agradeço a todos os que levaram socorro e aos que oferecem acolhimento. Que Nossa Senhora apoie estes nossos irmãos e irmãs”, declarou o Papa.

Os corpos foram encontrados esta manhã na praia da área de Steccato, a 20 quilómetros de Crotone.

Estima-se que o número de mortos venha a aumentar, dado que na embarcação, oriunda da Turquia, viajavam 180 migrantes, provenientes do Irão, Afeganistão e Paquistão.