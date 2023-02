Angelus de domingo: Papa alerta para "tentações" do poder e da desconfiança

O Papa alertou estedomingo, no Vaticano, para as “tentações” do poder e da desconfiança, que afetam a vida espiritual dos católicos.

“O apego às coisas, a desconfiança e a sede de poder são três tentações difundidas e perigosas que o demónio usa para nos separar do Pai e não nos fazer sentir como irmãos e irmãs entre nós, levando-nos à solidão e ao desespero”, disse, antes da recitação da oração do ângelus, no primeiro domingo da Quaresma.

Comentando a passagem do Evangelho de São Mateus (Mt 4, 1-11), lida nas igrejas de todo o mundo, nas celebrações dominicais, Francisco evocou a imagem de Jesus no deserto, “tentado pelo diabo”, aquele que “divide”.

“Jesus vence as tentações. Como? Evitando discutir com o diabo e respondendo com a Palavra de Deus”, assinalou.

O Papa repetiu, na sua intervenção, perante milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, que “com o diabo não se discute, com o diabo não se dialoga”.

“A palavra divina é a resposta de Jesus à tentação do diabo”, acrescentou.

Francisco recomendou aos católicos que recorram à Bíblia nas suas “lutas espirituais”.

A partir desta tarde, o Papa e os seus colaboradores iniciam os exercícios espirituais de Quaresma, semana dedicada à oração e reflexão.

Segundo nota divulgada pelo Vaticano, Francisco “convidou os cardeais residentes em Roma, os chefes de Dicastério e os superiores da Cúria Romana a viver de forma pessoal um período de exercícios espirituais, suspendendo a atividade laboral e recolhendo-se em oração”, até 3 de março.

Pelo terceiro ano consecutivo, o habitual “retiro” de Quaresma do Papa e dos seus mais diretos colaboradores vai decorrer de forma privada, sem deslocação à Casa do Divino Mestre, em Ariccia, arredores de Roma.

Nesta semana, todos os compromissos de Francisco são suspensos, incluindo a audiência geral da quarta-feira.