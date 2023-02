Governo da Nicarágua proíbe Via Sacra ao ar livre

O regime do Presidente da Nicarágua Daniel Ortega determinou uma nova restrição à Igreja Católica, proibindo a tradicional procissão da Via Sacra em todas as paróquias da Nicarágua.

De acordo com a agência SIR, durante a Quaresma, e também na Sexta-feira Santa, a devoção popular só poderá ser realizada dentro das igrejas.

Entretanto, a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos acaba de pedir a intervenção do Presidente dos Estados Unidos no sentido da libertação do bispo de Matagalpa D. Rolando Álvarez, condenado a 26 anos de prisão.

Numa nota assinada pelo presidente, Timothy Broglio, os bispos unem-se ao Santo Padre na sua “exortação aos líderes da Nicarágua, para que 'através de um diálogo aberto e sincero, possamos encontrar as bases para uma convivência respeitosa e pacífica'”.

“Peço também ao Governo dos Estados Unidos e outros parceiros que continuem na procura da libertação do bispo Álvarez e na restauração dos direitos humanos na Nicarágua”, lê-se no documento.

Os bispos americanos assinalam ainda que “nesta hora sombria, corajosa esperança, caridade e solidariedade testemunham a persistente vitalidade da fé do povo da Nicarágua e dos católicos de todo o mundo que apoiam os fiéis nicaraguenses”.

Também algumas organizações da oposição da Nicarágua expressaram a sua gratidão pela solidariedade de parte da comunidade internacional para com os 317 nicaraguenses a quem foi retirada a nacionalidade.

Em comunicado, expressam “gratidão pelo gesto político e solidário de amigos como Espanha, Argentina, Estados Unidos, Chile e México por terem oferecido cidadania a mais de 317 pessoas exiladas e privadas de sua nacionalidade pela ditadura de Ortega-Murillo”.