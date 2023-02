Fátima. Secretário de Estado do Vaticano preside à peregrinação de maio

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, vai presidir à primeira grande peregrinação do ano no Santuário de Fátima, a 12 e 13 de maio.

De acordo com o Santuário, esta não é a primeira vez que o cardeal italiano preside em Fátima, a uma grande celebração, meses antes da deslocação do Papa à Cova da Iria.

“Em outubro de 2016, o chefe da diplomacia vaticana presidiu em Fátima, na última peregrinação internacional aniversária que precedeu a deslocação do Papa à Cova da Iria, em maio de 2017”, assinala.

D. Pietro Parolin é cardeal da Igreja Católica desde 12 de janeiro de 2014, tendo recebido a ordenação episcopal das mãos do Papa Bento XVI, a 12 de setembro de 2009.

Em 31 de agosto de 2013, foi nomeado pelo Papa Francisco, secretário de Estado do Vaticano e, ainda nesse ano, foi chamado a fazer parte da Congregação para os Bispos. Foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo em 12 de outubro de 2016.

O Santuário de Fátima informa ainda que a peregrinação de julho, que celebra a 3ª aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, será presidida pelo bispo auxiliar de Braga, D. Delfim Gomes.

Já em agosto, quando o Santuário recebe a Peregrinação Nacional dos Migrantes, as celebrações serão presididas por D. Filomeno do Nascimento Dias, Arcebispo de Luanda (Angola).

O novo ano pastoral do Santuário de Fátima, que se iniciou a 26 de novembro, tem como tema Maria Levantou-se e partiu apressadamente e tem a sua ação focada na preparação da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJLisboa2023), com programação direcionada para os jovens.