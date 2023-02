Dioceses portuguesas promovem Via-Sacra dedicada à JMJ

O Comité Organizador Local (COL) da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 convidou as dioceses de todo o país a unir-se na celebração da Via-Sacra, esta noite, como forma de preparação do encontro do próximo mês de agosto.

“Com esta iniciativa, o COL pretende mobilizar as dioceses de todo o país a viverem este momento com os jovens, já a pensar na Via-Sacra que se realizará a 4 de agosto com o Papa, mas também como forma de preparação e reflexão para a Páscoa”, refere uma nota enviada à Agência Ecclesia.

As várias celebrações decorrem nesta primeira sexta-feira da Quaresma, tempo litúrgico que antecede as celebrações pascais, a partir das 21h00.

Na Diocese de Braga, onde estão a peregrinar os símbolos da JMJ Lisboa 2023, a Via-Sacra tem lugar em Guimarães, na Igreja de S. Dâmaso – Campo de São Mamede, e vai assinalar um ano de guerra na Ucrânia, rezando-se pela paz, pelas vítimas da guerra e pelos jovens.

Este momento de oração conta com a participação de D. Nuno Manuel Almeida, bispo auxiliar da Arquidiocese de Braga, e do presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, estando previstas representações de 77 paróquias e 7 zonas pastorais da região.

Com meditações pensadas pela Pastoral Juvenil, durante a Via-Sacra, a Cruz será carregada jovens, padres, consagrados e consagradas de mais de 10 congregações femininas e também por uma família ucraniana, refugiada em Portugal.

D. Manuel Clemente, no Parque Eduardo VII



A Diocese de Lisboa juntou-se à dinamização da Via-Sacra, que conta com a presença do cardeal-patriarca, D. Manuel Clemente, no Parque Eduardo VII.

Em Setúbal, a Via-Sacra tem início no Parque da Vila, em Quinta do Conde, e irá percorrer todo o caminho até à Igreja de Nossa Senhora da Esperança; este momento de oração com os jovens é acompanhado pela réplica da Cruz Peregrina, um dos símbolos da JMJ, oferecida à diocese sadina.

“A réplica de um dos Símbolos oferecidos por São João Paulo II aos jovens de todo o mundo reproduz fielmente a Cruz Peregrina da JMJ, quer na sua dimensão quer no material de construção, bem como nos elementos que constituem o conjunto – a base em ferro, pintada com o logótipo da JMJ Lisboa 2023 e a placa em metal com as palavras do Papa João Paulo II gravadas”, precisa o comunicado do COL.

Já na Diocese da Guarda, a Via-Sacra pode ser vivida tanto na Igreja de Vila Franca das Naves como na Igreja de São Miguel; em Aveiro, a dinamização da Via-Sacra ficou a cargo de cada Comité Organizador Paroquial (COP) ou Comité Organizador Arciprestal (COA), conforme a opção tomada por cada um dos conjuntos de paróquias locais.

Na Diocese de Beja, a Via-Sacra celebra-se em Aljustrel, na escadaria do Santuário de Nossa Senhora do Castelo; em Ferreira do Alentejo, da Igreja Matriz até à Capela do Calvário; em São Teotónio, no Largo Gomes Freire; em Sines, na Igreja Matriz; em Vila Nova de Santo André, na Capela do Bairro Azul; e em Beja, no Largo do Lidador.

Na Diocese de Leiria-Fátima, o habitual ‘Shemá’, momento de oração direcionado aos jovens que se realiza habitualmente na diocese na última sexta-feira do mês, vai realizar-se no Seminário de Leiria.

Em Viana do Castelo, o momento de oração ao nível diocesano terá lugar no Escadório do Monte de Santa Luzia; em Coimbra, este momento ficará a cargo de cada Comité Organizador Territorial (COT).

A Diocese do Algarve vai promover a celebração em São Pedro de Faro e em Lamego o ponto de encontro será a Paróquia de Soutelo.

Mais a norte, no Porto, a Via-Sacra terá lugar na Vigararia de Valongo, com uma caminhada até à Igreja de Santa Justa.

Na Diocese de Portalegre-Castelo Branco, a Via-Sacra Diocesana toma o protagonismo do habitual ‘Take 23’ e vai ter início no Castelo de Castelo Branco.

As edições internacionais da JMJ são um acontecimento religioso e cultural que reúne centenas de milhares de jovens de todo o mundo, durante cerca de uma semana.

A JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A JMJ Lisboa 2023 vai decorrer entre os dias 1 e 6 e agosto, sob o tema ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’.