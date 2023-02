​Papa declara a natureza pública de todos os bens da Santa Sé

Os bens móveis e imóveis adquiridos por instituições da Cúria ou entidades ligadas à Santa Sé têm um destino universal, decretou esta quinta-feira o Papa no “Motu Proprio il diritto nativo”.



O documento esclarece a natureza pública eclesiástica dos bens adquiridos pelas instituições vaticanas e estabelece que “nenhuma instituição ou entidade poderá reclamar a sua propriedade privada e exclusiva, ou titularidade dos bens que são da Santa Sé”.

A partir de agora, as instituições ou entidades que adquiriram bens ou lhes foram confiados, “devem agir como administradores e não como proprietários” e “sempre em nome e sob a autoridade do Papa, para a prossecução das suas finalidades institucionais, para o bem comum e ao serviço da Igreja universal”, lê-se no documento assinado por Francisco.

Pouco depois da publicação deste decreto pontifício, uma nota da Secretaria do Vaticano para a Economia refere este "Motu Proprio" surge no contexto da reforma da Cúria e "não altera competências, nem impõe novas regras, mas reafirma um princípio fundamental sobre a natureza pública dos bens e o papel das Instituições da Cúria e entidades com ela relacionadas, enquanto sujeitos públicos eclesiásticos”.

Bens que devem ser administrados “com a prudência que a gestão da coisa comum exige e segundo as regras e as competências atribuídas pela Santa Sé”.