Fátima. Escola do Santuário propõe “itinerário para converter o coração e a vida”

A Escola do Santuário de Fátima realiza, de 3 a 5 de março, na Casa de Retiros de Nossa Senhora de Fátima, o retiro de Quaresma “Pelo espírito ao deserto”.

Dinamizada pelo departamento de acolhimento e pastoral, a iniciativa visa oferecer um “itinerário para converter o coração e a vida” e terá como orientador o padre Ronaldo Araújo.

Partindo da “quarentena quaresmal”, o retiro vai refletir e meditar sobre “a existência humana enquanto peregrinação rumo à vida em plenitude, aquela que o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo nos oferece”.

O retiro desdobra-se em cinco encontros repartidos pelos três dias do fim de semana.

Na sexta-feira, após o jantar, tem lugar o encontro zero, sobre “Um itinerário para Deus”. Nos encontros do dia seguinte, os temas “Ir ao deserto”, “A agonia e o sim” e “O dom da vida até ao fim” darão o mote para a meditação que é proposta. No domingo, o último encontro levará os participantes até à “Ceia”.

No fim-de-semana, estão também incluídos momentos de oração, de recitação do Rosário, na Capelinha das Aparições, e de adoração Eucarística, assim como espaços de partilha. O retiro terminará com Missa, na Basílica da Santíssima Trindade.

As inscrições estão abertas, havendo a possibilidade de alojamento nas Casas de Retiros do Santuário.