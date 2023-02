D. Manuel Clemente presente na vigília pelas vítimas de abusos

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, marcou presença esta quarta-feira na vigília de oração pelas vítimas dos abusos sexuais na Igreja.

Durante uma hora, largas centenas de católicos, entre os quais leigos e sacerdotes, reuniram-se em silêncio e oração, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

No fim, em declarações aos jornalistas, D. Manuel Clemente sublinhou a "inteira solidariedade" e "comunhão" com as vítimas. "Estamos aqui com elas e por elas", disse.

Sobre a assembleia plenária da Conferência Episcopal, agendada para o dia 3 de março, para discutir o relatório da Comissão Independente, D. Manuel Clemente referiu ainda que se espera um momento que dê continuidade ao trabalho já iniciado, para "habilitar quer as comissões diocesanas, quer a coordenação nacional a responder melhor a esta problemática". E garantiu: "É assim que a coisa pode ir em frente".

Antes deste momento de oração, o cardeal patriarca de Lisboa declarou, na homilia da missa de Quarta-feira de Cinzas, na Sé de Lisboa, que a Igreja tem que continuar “ativa e atenta” no combate aos abusos sexuais e “não pode falhar de modo algum”.



"Sem reconhecimento nada se consegue transformar"

À Renascença, Joaquim da Costa, um dos organizadores da vigília, explicou que a iniciativa surgiu de forma espontânea, logo após a apresentação do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, que teve lugar no dia 13.

"Sentimos que como membros da Igreja somos co-responsáveis pelas omissões da Igreja, pelos pecados cometidos no ambito da Igreja. É esse o principal sentido [desta vigília]: associarmo-nos àquilo que os Papas já fizeram várias vezes, neste caso a hierarquia da igreja em Portugal também ja fez, que é o reconhecer o mal feito, porque sem esse reconhecimento nada se consegue transformar".

Entre os sacerdotes presentes esteve também o padre José Manuel Pereira de Almeida, vice-reitor da Universidade Católica. "Este é um momento de uma Igreja em saída, como o Papa nos propõe”, referiu. “Sabemos todos porque é que aqui estamos. Esse é um salto de consciência, um sobressalto. [Trata-se de] pedir a Nosso Senhor e a todos uns com os outros, que as coisas não se repitam e se tomem as medidas necessárias para que, em termos das feridas existentes, o percurso com a atenção prioritária às vítimas seja realizado numa tendencial harmonia".

Entre os fiéis estava também Nuno Caiado, o primeiro signatário da carta enviada, em 2021, aos bispos portugueses, em que um grupo de católicos pediu então à Conferência Episcopal que investigasse casos de abuso sexual na Igreja.

"Confiamos que os bispos vão ser capazes de novo de entender os sinais dos tempos e de perceber que há dois caminhos: ou o caminho que tem sido trilhado pela Igreja até agora, ou um caminho novo", afirmou. "Não será muito difícil perceber onde é que vamos encontrar Jesus Cristo. Há-de ser no segundo caminho, que é o caminho da mudança para que se evitem este tipo de situações, não só os abusos sexuais, mas todo o tipo de abusos e tudo aquilo que decorre de uma Igreja autoritária, onde o exercício do poder substituiu a fé. Há muito para fazer."



Além de Lisboa, aconteceram vigílias no Porto, Coimbra, Santarém, Braga, Évora, Beja, Fátima, Oeiras, Palmela, Funchal e Ponta Delgada.



O relatório da comissão independente, divulgado na semana passada, estimou que, pelo menos, 4815 crianças foram vítimas de abusos sexuais por membros da Igreja ao longo dos últimos 72 anos.