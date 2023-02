Em quarta-feira de cinzas, Papa diz que a Igreja "não é um partido político nem um clube"

“Tudo na Igreja deve conformar-se com as exigências do anúncio do Evangelho”, explicou esta quarta-feira de manhã o Papa, durante a audiência geral. Por isso, “cada escolha, cada uso, cada estrutura e tradição devem ser avaliados na medida em que favorecerem o anúncio de Cristo”.

Prosseguindo as catequeses sobre a paixão de evangelizar, Francisco alertou para os riscos de se manipular o Evangelho e condenou certas divisões na Igreja, que desviam do essencial.

“Por exemplo, quando uns dizem que são conservadores e outros se dizem progressistas… onde está o Espirito Santo?”, interroga-se o Papa. “Prestem atenção, que o Evangelho não é uma ideia, não é uma ideologia. O Evangelho é um anúncio que toca o coração e faz-te mudar o coração. Mas se tu te refugias numa ideia, numa ideologia, seja ela de direita, de esquerda ou do centro, estás a fazer do Evangelho um partido político, uma ideologia, um clube com pessoas”, disse Francisco.

Contra todo o tipo de reduções ideológicas, o Papa sublinhou que “é o Espírito Santo quem ilumina o caminho da Igreja”, por isso “deve ser invocado frequentemente, para que o ardor da missão não se apague, antes se intensifique na oração, e Jesus Cristo possa chegar à vida de todas as pessoas”.