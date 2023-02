Abusos na Igreja. ​“Não podemos falhar de modo algum”, diz cardeal patriarca

D. Manuel Clemente confessou que as conclusões da Comissão Independente "abalaram" a Igreja. "Tristeza, vergonha, arrependimento não podem faltar neste momento, mesmo quando mais institucional do que pessoalmente, para quem não cometeu tais crimes, nem com eles compactuou", sublinhou.

Durante a homília da celebração de Quarta-Feira de Cinzas, na Sé de Lisboa, D. Manuel Clemente voltou a pedir desculpas públicas às vítimas e garantiu que os esforços da Igreja não cessam com a divulgação do relatório da Comissão Independente.

“Cá estamos para melhorar o que precisar de ser melhorado”

Em declarações aos jornalistas à entrada para a Sé de Lisboa, o cardeal patriarca de Lisboa garantiu que a Igreja está empenhada em “fazer tudo” para enfrentar o drama dos abusos.

D. Manuel Clemente comentou os dados divulgados esta quarta-feira pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que confirmou ter aberto 15 inquéritos após as denúncias que recebeu da comissão independente e das comissões diocesanas: “Estamos a falar de muita coisa, muita gente, de muito lado, de maneira que 15 são os que são. Um já era demais!"

Quanto aos números da Comissão Independente, afirmou ter ficado "relativamente surpreendido, porque a Comissão Independente foi tendo encontros com jornalistas, foi dando números. Não fiquei totalmente surpreendido. Um já me teria surpreendido negativamente, mas aqueles números vêm na sequência" do que ia sendo anunciado.

O cardeal patriarca garantiu que a Igreja já está a dar resposta aos abusos, quer com as comissões diocesanas quer com a iniciativa de criar a Comissão Independente.

"É a resposta que já está a dar. Desde 2019, em todas as dioceses constituímos comissões diocesanas, com pessoas ligadas a ofícios como psiquiatria, psicologia, antigos magistrados, são pessoas que sabem do ofício não são eclesiásticos. Tem havido resultados bons na prevenção, e é isso que é pedido, antes de mais, para criar uma atmosfera de confiança e formação dos agentes pastorais, mais atenta a esta problemática, porque havia muita desatenção - não só na igreja, mas na sociedade em geral - para este problema, embora já tivéssemos tido aquele abanão há 20 anos, com a Casa Pia”, disse D. Manuel Clemente.

As denúncias recebidas nas comissões têm tido seguimento, quer “na parte canónica, quer civil”, para o Ministério Público, garantiu o patriarca, que também comentou as vigílias de oração que os católicos convocaram para esta noite, não só em Lisboa, mas em várias outras dioceses, considerando-as uma iniciativa “boa e cristã”.

"São iniciativas espontâneas da parte dos leigos, relativamente a tudo o que surgiu, de abusos. Têm esta vontade de, desta maneira, exprimir a sua solidariedade com as vitimas, são boas iniciativas. São cristãs”, referiu o cardeal patriarca.

Se foi vítima de abuso ou conhece quem possa ter sido, não está sozinho e há vários organismos de apoio às vítimas a que pode recorrer:

- Serviço de Escuta dos Jesuítas , um “espaço seguro destinado a acolher, escutar e apoiar pessoas que possam ter sido vítimas de abusos sexuais nas instituições da Companhia de Jesus.

Telefone: 217 543 085 (2ª a 6ª, das 9h30 às 18h) | E-mail: escutar@jesuitas.pt | Morada: Estrada da Torre, 26, 1750-296 Lisboa

- Rede Care , projeto da APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que “apoia crianças e jovens vítimas de violência sexual de forma especializada, bem como as suas famílias e amigos/as”.

Com presença em Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Setúbal, Santarém, Algarve, Alentejo, Madeira e Açores.

Telefone: 22 550 29 57 | Linha gratuita de Apoio à Vítima: 116 006 | E-mail: care@apav.pt

- Comissões Diocesanas para a Protecção de Menores . São 21 e foram criadas pela Conferência Episcopal Portuguesa.

São constituídas por especialistas de várias áreas, recolhem denúncias e dão “orientações no campo da prevenção de abusos”.

Podem ser contactadas por telefone, correio ou email.

Para apoiar organizações católicas que trabalham com crianças:

- Projeto Cuidar , do CEPCEP, Centro de Estudos da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica

Se pretende partilhar o seu caso com a Renascença, pode contactar-nos de forma sigilosa, através do email: partilha@rr.pt