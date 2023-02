Abusos na Igreja. D. Manuel Linda propõe "Quaresma penitencial"

O bispo do Porto convidou a diocese a viver uma “Quaresma penitencial” na preparação para a próxima Páscoa, tendo em particular atenção os “crimes repugnantes” de abuso sexual de menores.

“A recente publicação do relatório sobre o abuso sexual no seio da Igreja Católica veio demonstrar uma tristíssima realidade: a de que alguns padres e leigos pastoralmente empenhados cometeram crimes repugnantes, causaram imenso sofrimento às vítimas e, com o seu pecado, mancharam a face da Igreja e desacreditaram-na perante algumas parcelas da sociedade”, escreve D. Manuel Linda, numa mensagem divulgada esta quarta-feira.

A 13 de fevereiro, em Lisboa, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal, designada pela Conferência Episcopal Portuguesa, apresentou o seu relatório final, no qual validou 512 testemunhos, apontando a um número de 4.815 vítimas, entre 1950 e 2022.

Para D. Manuel Linda, “infelizmente, não é este o único mal que pode ser imputado aos crentes”.

“Como parte da sociedade civil mais vasta, muitos outros batizados terão contribuído para o chamado ‘pecado estrutural’ e consequente abaixamento do tónus moral geral”, apontou o responsável católico.

O bispo do Porto aponta o dedo a atitudes que permitem a “corrupção, concordância com diversas tonalidades de xenofobia e de racismo, exploração sexual de vítimas de redes internacionais, imposição de trabalho semiescravo, violência e agressividade familiar, abandono dos mais velhos e despreocupação com as carências dos vizinhos”.

"Há cristãos que vivem uma enorme doação a Deus e ao próximo. Mas também nos damos conta de que, com facilidade, arranjamos desculpa para não cumprirmos os nossos deveres religiosos, para não participarmos na vida da Igreja nem cultivarmos a fé, para não rezar nem seguir as vias da espiritualidade."

A Quaresma é um tempo litúrgico, de 40 dias (a contagem exclui os domingos), que tem início com a celebração de Cinzas (22 de fevereiro, em 2023), marcado por apelos ao jejum, partilha e penitência; serve de preparação para a Páscoa, a principal festa do calendário cristão (este ano a 9 de abril).

D. Manuel Linda desafia as comunidades católicas da Diocese do Porto a “viver esta Quaresma de 2023 em perspetiva penitencial ou de conversão.”

“Na relação com Deus, convido ao regresso à prática religiosa, se for o caso, ou a uma dimensão sempre mais interior e sentida da vida espiritual. Sem desprezar a confissão e as tradicionais práticas da abstinência e do jejum”, indica.

O bispo do Porto sublinha a importância de “atitudes de justiça, de solidariedade comprometida”, com a “partilha fraterna de bens”.