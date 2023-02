Siza Vieira na Bienal de Arquitetura de Veneza a convite do Vaticano

O Dicastério para a Cultura e Educação, presidido pelo Cardeal D. José Tolentino de Mendonça, anunciou que a Santa Sé regressa à Bienal de Arquitetura de Veneza, com uma exposição no Mosteiro beneditino e respetivos jardins daquela abadia.

O cardeal Tolentino, que também é o Comissário do pavilhão da Santa Sé, revelou que “o tema será dedicado à amizade social, particularmente querido ao Papa Francisco que apresentou a sua visão da cultura do encontro nas encíclicas Laudato Si (2015) e Fratelli tutti (2020)”. E que esta exposição, que decorre entre 20 de maio e 26 de novembro de 2023, assinala também os dez anos do actual pontificado.

A exposição “Amizade social: encontro no jardim” tem como Curador o arquiteto Roberto Cremascoli. Segundo o mesmo, esta exposição deverá convidar os visitantes “a cuidar do planeta, como cuidamos de nós mesmos e a celebrar a cultura do encontro”.

A nota do Vaticano, divulgada esta terça-feira, refere que o Comissário e o Curador do pavilhão da Santa Sé convidaram o arquiteto Álvaro Siza Vieira (Prémio Pritzker 1992), “figura de indiscutível fama no panorama artístico e arquitectónico”. O famoso arquitecto português deverá colaborar, juntamente com outros arquitetos italianos, numa vertente multidisciplinar e o trabalho conjunto deverá misturar projectos arquitectónicos com processos participativos e ecológicos.

“O encontro entre as encíclicas do Santo Padre, os arquitectos convidados e os diversos contributos científicos dará vida a instalações que responderão ao tema ‘o laboratório do futuro’, proposto por Lesley Lokko, curador da Bienal 2023”, lê-se no Comunicado do Vaticano.