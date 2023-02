Igreja de Braga quer acompanhar "vitimas de todo o tipo de violência"

A Igreja de Braga quer acompanhar "vítimas de todo o tipo de violência".

Na mensagem para a Quaresma, o arcebispo de Braga, D. José Cordeiro afirma querer acompanhar de uma maneira especial as pessoas que são vítimas de todo o tipo de violência" para que "sintam o desejo da transformação desta Igreja fragilizada", que "na Cruz encontra o sentido pleno da vida e da ressurreição".

A mensagem, transmitida em vídeo, surge na semana em que a Igreja Católica recebeu o resultado do trabalho da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja em Portugal, que validou 512 testemunhos de vítimas de abusos sexuais entre 1950 e 2022.

D. José Cordeiro lembra que vai começar um tempo litúrgico “por excelência de oração, de jejum, de penitência, da mudança do coração”.

O arcebispo de Braga quer que todas as pessoas vítimas de todo o tipo de violência, "sintam a proximidade do nosso coração" para que "no cuidado uns pelos outros, uns com os outros, sejamos a Igreja sinodal Samaritana".