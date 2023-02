Bispo de Angra pede aos romeiros que rezem pelas vítimas de abusos

Há uma semana, no dia 13, foi apresentado o relatório sobre abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal, pedido pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que validou um total 512 testemunhos de abuso nas últimas décadas, com um “pico” entre as décadas de 60 e 90 do século passado.

O bispo da Diocese de Angra pediu ao Movimento dos Romeiros de São Miguel que reze por 17 intenções na Romaria Quaresmal 2023, que começa no dia 25 de fevereiro, e a primeira é “por todos os jovens da diocese”, seguida “por todas as vítimas dos abusos”, e, a oitava, é a edição internacional da Jornada Mundial da Juventude em Portugal, a JMJ Lisboa 2023, de 1 a 6 de agosto.

Os romeiros, organizados em 53 ranchos, têm por hábito recolher intenções e rezar por elas, durante a caminhada de uma semana, que fazem diariamente do nascer ao por do sol, a começar pelas do bispo, além das intenções pessoais e das que são “encomendadas” ao procurador das almas na passagem do rancho pelos diferentes lugares.

As romarias quaresmais vão terminar na Quinta-feira-santa, este ano dia 6 de abril, o dia em que recolhem os últimos ranchos coincidindo com a Missa da Ceia do Senhor, onde está instituído o rito do Lava-pés.

O Movimento de Romeiros de São Miguel está a comemorar ‘500 anos das Romarias Quaresmais’, neste ano pastoral 2022/2023, com um programa diversificado de celebração, formação, convívio e peregrinação, que começou no dia 1 de outubro.

Nas ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa também se vão realizar as Romarias Quaresmais, com três ranchos de homens que levarão as mesmas intenções; este ano também estão previstos “pelo menos três ranchos de mulheres, com pernoitas, mas durante menos tempo”, lê-se no portal ‘Igreja Açores’, da Diocese de Angra.

Se foi vítima de abuso ou conhece quem possa ter sido, não está sozinho e há vários organismos de apoio às vítimas a que pode recorrer:

- Serviço de Escuta dos Jesuítas , um “espaço seguro destinado a acolher, escutar e apoiar pessoas que possam ter sido vítimas de abusos sexuais nas instituições da Companhia de Jesus.

Telefone: 217 543 085 (2ª a 6ª, das 9h30 às 18h) | E-mail: escutar@jesuitas.pt | Morada: Estrada da Torre, 26, 1750-296 Lisboa

- Rede Care , projeto da APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que “apoia crianças e jovens vítimas de violência sexual de forma especializada, bem como as suas famílias e amigos/as”.

Com presença em Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Setúbal, Santarém, Algarve, Alentejo, Madeira e Açores.

Telefone: 22 550 29 57 | Linha gratuita de Apoio à Vítima: 116 006 | E-mail: care@apav.pt

- Comissões Diocesanas para a Protecção de Menores . São 21 e foram criadas pela Conferência Episcopal Portuguesa.

São constituídas por especialistas de várias áreas, recolhem denúncias e dão “orientações no campo da prevenção de abusos”.

Podem ser contactadas por telefone, correio ou email.

Para apoiar organizações católicas que trabalham com crianças:

- Projeto Cuidar , do CEPCEP, Centro de Estudos da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica

Se pretende partilhar o seu caso com a Renascença, pode contactar-nos de forma sigilosa, através do email: partilha@rr.pt