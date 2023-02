Abusos na Igreja. Vigília de oração divulgada em missas no Porto

Uma vigília marcada para a próxima Quarta-feira de Cinzas, dia 22, em solidariedade para com as vítimas de abusos na Igreja, foi divulgada nas eucaristias dominicais, no Porto.

Sofia Thenaisie, professora na Universidade Católica do Porto, e uma das promotoras da vigília de oração diz à Renascença que "seria muito importante as pessoas juntarem-se à vigília", porque "como Igreja todos somos responsáveis pelo caminho que a Igreja irá seguir a partir daqui".



A carta que apresenta a iniciativa, junto à Torre dos Clérigos, é assinada por 40 pessoas que afirmam "o compromisso em não deixar que o silêncio volte a imperar".

Os promotores afirmam que "a divulgação do relatório da Comissão Independente sobre os abusos sexuais contra menores na Igreja não pode deixar nenhum católico indiferente".

Sofia Thenaisie garante que "este movimento de leigos quer demonstrar à Igreja que estamos todos juntos". "O problema é um problema que assumimos em conjunto e é um problema que todos queremos resolver e, por isso , agradecemos também que os párocos tenham acedido a que fosse lida a nossa carta e penso que isso é muito importante estarmos juntos nesta solução e no encontrar novos caminhos a partir daqui”, adianta.