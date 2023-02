Bispo auxiliar de Los Angeles morto a tiro

O bispo auxiliar da Arquidiocese de Los Angeles, David O'Connell, foi morto a tiro no sábado. Tinha 69 anos.

O Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles disse que os investigadores foram chamados às 12h57 para uma situação em que uma vítima fora morta a tiro, no subúrbio de Hacienda Heights, em Los Angeles.

O arcebispo de Los Angeles, José H. Gomez, afirmou num comunicado no sábado que O'Connell havia "falecido inesperadamente", mas não revelou mais detalhes.

"É um choque e não tenho palavras para expressar minha tristeza", disse Gomez.

“Ele era um pacificador muito dedicado aos pobres e aos imigrantes, e tinha paixão por construir uma comunidade onde a santidade e a dignidade de cada vida humana fossem honradas e protegidas”, acrescentou o arcebispo.

O Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles disse que a investigação está em andamento.