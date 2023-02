Abusos sexuais. "Vemos e vivemos uma Igreja muito maior do que isto"

"Vemos e vivemos uma Igreja muito maior do que isto". A organização do Faith’s Night Out (FNO) diz que relatório sobre abusos na Igreja deixa a todos “muito tristes e envergonhados”, mas garante que o tema não consta do encontro do próximo sábado, em Lisboa.

A 10.ª edição do FNO vai decorrer no Centro de Congressos de Lisboa e contará com a participação do núncio apostólico, D. Ivo Scapolo.

Em declarações à Renascença, Piedade Pereira Santos, da organização do FNO, sublinha que o relatório da Comissão Independente para o Estudo do Abusos de Crianças na Igreja Portuguesa “é um tema que nos deixa muito tristes e envergonhados, a nós enquanto Igreja”.

Piedade Pereira Santos acrescenta que “também olhamos para isto com alguma esperança porque sabemos e vemos e vivemos uma Igreja muito maior do que isto”.

“E, apesar de isto nos deixar muito tristes e envergonhados, nós vemos para lá disto, e vemos uma Igreja que vai ao encontro do outro, vai ao encontro do pobre. Uma Igreja que nos tem trazido tanta coisa boa”, reforça.

Piedade Pereira Santos entende que “ainda não será a altura certa” para o FNO debater o tema, “porque o assunto e as divulgações sobre abusos ainda são muito recentes, e haverá uma reunião da Conferência Episcopal Portuguesa depois do FNO”. “Penso que cada coisa a seu tempo. Ainda não nos cabe a nós falar sobre isso”, afirma.

JMJ e núncio apostólico em destaque no FNO

O Faith’s Night Out 2023 comemora a sua 10.ª edição e a chegada da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Piedade Pereira Santos acredita que o encontro que vai juntar centenas de milhares de jovens irá ter um significativo impacto no encontro de sábado, porque “estamos com muitos holofotes voltados para a Igreja Católica por causa da Jornada e porque também vamos ter o maior evento de jovens de sempre em Portugal”.

"Pode ter um impacto muito grande, porque o FNO é o evento que pretende comunicar temas relacionados com a fé e tem tudo que ver com a JMJ”, sublinha.

Dos 12 oradores previstos nesta edição do FNO, "três têm tido um papel muito ativo na Jornada”. “Um jovem polaco que se mudou para Lisboa para ser voluntário na JMJ: "uma religiosa, a irmã Lara, e o Afonso Virtuoso que é antigo responsável nacional das equipas de Jovens de Nossa Senhora e que agora também está a trabalhar a full-time na Jornada".

O encontro de 25 de fevereiro, no Centro de Congressos de Lisboa, vai contar com a participação do núncio apostólico, D. Ivo Scapolo, o que para a organização “é uma grande honra”. “Convidamos todos a vir ouvi-lo porque vai valer a pena”.