Vaticano afirma que a Igreja em Portugal deu "passos importantes" no combate aos abusos sexuais

O Cardeal Sean O’Malley, presidente da Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores, considera que a Igreja em Portugal “deu passos importantes” para resolver a questão do abuso sexual de menores.

Em comunicado, o arcebispo de Boston, responsável por este organismo do Vaticano, agradece o trabalho da Comissão Independente que “aponta para a necessidade de combater tudo o que promove o silêncio daqueles que foram afetados pelo abuso”. Um silêncio, frisa o Cardeal, “que impede uma prevenção eficaz e a administração da justiça”.

“A nossa primeira e principal preocupação deve estar, em primeiro lugar, com as vítimas, cujo direito à justiça e às necessidades de cuidado adequado deve ser uma prioridade comum”, afirma, agradecendo em nome da Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores “aos homens e mulheres que deram voz ao silêncio e abriram caminho para um novo momento na Igreja e a sociedade”.

No mesmo comunicado, o Cardeal Sean O’Malley encoraja ainda “qualquer pessoa que tenha vividos crimes semelhantes a não hesitar em denunciá-los às autoridades competentes” e afirma que a “Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores espera agora ajudar a Igreja em Portugal na sua reflexão sobre as recomendações contidas no relatório final”.

Após a apresentação, esta semana, do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abuso Sexual de Crianças na Igreja Católica, que validou 512 testemunhos e estimou um total de 4815 vítimas, a Conferência Episcopal agendou para 3 de março uma assembleia plenária extraordinária. Nessa reunião, serão debatidos os resultados do relatório e as medidas a tomar.