Governo promete “melhorar acesso” a cuidados de saúde mental

O Ministério da Saúde promete melhorar o acesso a cuidados de saúde mental, nomeadamente a todas as vítimas de abuso sexual.



É a resposta enviada à Renascença pelo gabinete de Manuel Pizarro ao apelo do psiquiatra Daniel Sampaio que, em entrevista ao programa "Hora da Verdade", defende a criação de uma “via verde” no Serviço Nacional de Saúde para atender as vítimas de abuso sexual na Igreja.

“O Ministério da Saúde está totalmente solidário com as vítimas das situações vindas recentemente a público e vai manter o reforço da capacidade de resposta do serviço público para melhorar o acesso a cuidados de saúde mental, nomeadamente a todas as vítimas de abuso sexual, independentemente da sua origem”, lê-se na nota.

O Ministério da Saúde esclarece ainda que “a saúde mental é uma área prioritária” e recorda que “tem sido possível dar passos sólidos na melhoria das respostas, nomeadamente através do PRR, que prevê um investimento de 85 milhões de euros nesta área”.