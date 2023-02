Dioceses de Setúbal e Beja desmentem Comissão Independente

A diocese de Setúbal garante que o seu adminsitrador diocesano, padre José Lobato, “nunca recebeu, para a realização de uma entrevista, qualquer contacto da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa”.



Em comunicado, a diocese reage, assim, às “notícias que têm sido veiculadas, referindo-se à ausência ou recusa de resposta do Administrador Diocesano de Setúbal à Comissão Independente”.

O Relatório Final divulgado pela Comissão indica que foram endereçados dois convites para uma reunião, o primeiro a 25 de fevereiro de 2022 e o segundo a 17 de março de 2022, mas as datas coincidiram com a mudança de D. José Ornelas para a Diocese de Leiria-Fátima, para a qual foi nomeado a 28 de janeiro.

Até à tomada de posse, a 13 de março, D. José “governou interinamente a Diocese de Setúbal, tendo recebido os dois convites da Comissão Independente: um na qualidade de Administrador Diocesano de Setúbal (em fevereiro) e outro na qualidade de Bispo de Leiria-Fátima (em março)”. Já o padre José Lobato só foi nomeado administrador diocesano de Setúbal a 14 de março, mas nunca recebeu um pedido para ser entrevistado.

Segundo a diocese sadina, a Comissão Independente já reconheceu que não se tratou se uma recusa formal, mas de um problema na forma como a informação circulu. "Falando com Ana Nunes de Almeida, membro da Comissão Independente, concluiu-se que houve certamente uma falha de comunicação neste tempo de transição, afirmando a socióloga não ter havido qualquer indício de recusa do Padre José Lobato em ser entrevistado”, assegura o comunicado da diocese divulgado esta quinta-feira.

Situação diferente foi a do acesso aos Arquivos Diocesanos. Nesse caso, “os contactos do Grupo de Investigação” foram já feitos com o padre José Lobato, que “recebeu o grupo de historiadores em Setúbal por duas vezes, abrindo totalmente os arquivos para que pudessem levar a cabo o seu trabalho”.

Já o bispo de Beja assegura à RTP que respondeu às perguntas da Comissão Independente por escrito, no passado mês de outubro.



D. João Marcos garante que até acrescentou mais casos suspeitos aos que tinham sido enviados pela própria comissão.

Igreja não fala a “uma só voz”

O Relatório Final da Comissão Independente critica a atuação de vários bispos na forma como receberam e contactaram com os investigadores. Para além da situação em Beja, onde o bispo D. João Marcos recusou ser entrevistado, havia a referência a Setúbal, relativamente ao silêncio do administrador diocesano, desmentido agora pela diocese.

Os membros da Comissão Independente quiseram ouvir “os atuais líderes” da Igreja (bispos no ativo e superiores ou superioras gerais de Institutos Religiosos), para entenderem “o modo como exercem e como pensam, e o seu papel” na Igreja. Mas, como sublinham no relatório, rapidamente se aperceberam de que esta “não falava, implícita ou explicitamente, a uma só voz”.

As entrevistas foram realizadas, à exceção de uma, por dois membros da Comissão, a maioria por Zoom, e com reações diversas. Alguns bispos chegaram a censurar as iniciativas da Comissão, houve um que não aceitou bem o pedido para que divulgasse o apelo ao testemunho no site da respetiva diocese. Em muitos casos sentiram uma relativização do problema dos abusos, e mais preocupação com os danos na instituição e nos sacerdotes do que com as vítimas.

O relatório refere, ainda, a “desorganização” em que foram encontrados muitos dos arquivos históricos das dioceses, com indícios de que em alguns a informação poderá ter sido “expurgada”.

A contrastar com o panorama encontrado ao nível dos responsáveis da CEP, a Comissão Independente diz que algumas congregações religiosas pertencentes à Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP) “foram claramente mais responsivas” ao pedido de divulgação do apelo ao testemunho das vítimas.

O Serviço de Escuta dos Jesuítas é elogiado como “caso único”, já que “antes de ser contactado pela Comissão Independente, felicitou-nos e declarou, nos primeiros dias da nossa existência, a sua disponibilidade total para colaborar”.

Notícia atualizada às 14h15 com os dados de Beja.