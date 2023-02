Bispo do Porto diz que abusos são "absolutamente hediondos e inqualificáveis”

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, publicou uma declaração na página da diocese em que diz sofrer e chorar pelas vítimas de atos que classifica de “hediondos, inqualificáveis e que têm de ser combatidos com toda a nossa energia”.

D. Manuel Linda reconhece que “as vítimas não estavam a recorrer às Comissões Diocesanas” para denunciar situações de abuso e afirma que “o resultado deste estudo demonstra a oportunidade e a urgência da criação da Comissão Independente por parte da Conferência Episcopal Portuguesa”.

O bispo volta a retratar-se, admitindo que, por vezes, no passado, não usou a linguagem mais apta para exprimir o que sentia e o que pensava, mas assegura: “Tudo farei para punir e pôr cobro a este flagelo."

“Nós, homens e mulheres da Igreja, que entregámos a nossa vida para servir o próximo, não podemos aceitar que os comportamentos de alguns clérigos ponham em causa os mais básicos valores da fé cristã”, afirma.

O bispo reconhece que “o pedido de perdão às vítimas, não chega, não resolve, nem apaga os atos hediondos do passado. Não obstante, é o mínimo que, neste momento, posso fazer, mais uma vez, em nome desta Diocese do Porto”.

“Como sempre tem acontecido, cumprirei exemplarmente as normas emanadas da Conferência Episcopal Portuguesa e da Santa Sé, relativamente a este assunto. A Diocese do Porto já deu e continuará a dar passos no sentido de erradicar todo e qualquer género de abusos cometidos sobre menores e frágeis. Pessoalmente, tudo continuarei a fazer para que estes casos jamais se voltem a repetir”, garante D. Manuel LInda.