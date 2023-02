Abusos. Presidente da CEP não teme impacto de relatório na JMJ

O presidente da Confederação Episcopal Portuguesa (CEP) disse esta quinta-feira que "não teme nem deixa de temer" um impacto da divulgação do relatório sobre abusos sexuais por membro da Igreja na realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa.

"Preocupa-me é que as coisas sejam tratadas como devem ser tratadas e que se, realmente, nos empenhemos em erradicar este problema, não só na Igreja, mas no mundo", disse, ouvido pela Renascença.

D. José Ornelas falava à margem da sessão de apresentação das estatísticas relativas ao ano passado, que fica marcado pelo início do regresso à normalidade.



O também bispo da diocese de Leiria-Fátima disse que o próprio santuário de Fátima, que vai acolher o Papa Francisco durante a JMJ, tem a missão de cuidar bem das crianças e dos mais vulneráveis, até porque foi a três crianças que Nossa Senhora apareceu.

E defende um trabalho na "prevenção e preparação" das crianças, para que saibam como se defender.

"O Santuário tem o seu protocolo, como todas as instituições que tratam com crianças. Também vamos seguir as indicações e propostas deste estudo, para ver como podemos melhorar o mais possível", garantiu, ainda.