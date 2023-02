“Uma desilusão imensa”. Vítima denuncia abusos após declarações de Marcelo em outubro

VEJA TAMBÉM:

Relatório da Comissão independente para o estudo de abuso de crianças na Igreja em Portugal relata o caso em que um abusado afirma que “a sua denuncia se deveu a declarações do Presidente da República quanto à quantidade de denúncias à Comissão Independente”. De acordo com o relatório, a pessoa sentiu “uma desilusão imensa” e resolveu denunciar para que “o mais alto representante da nação” não pensasse que os abusos sexuais eram poucos e que o número de denunciantes era “normal”.



Em causa estão declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, em outuro, posteriormente retificadas pelo próprio Presidente.

O abuso terá sido cometido por “um membro não presbítero de um instituto religioso” - um enfermeiro que foi denunciado quatro vezes no inquérito da Comissão Independente.

De acordo com o relatório, as vítimas são todas do sexo masculino, com idades entre os 7 e os 11 anos. Os abusos terão ocorrido entre o final da década de oitenta e o início da década de noventa. Nenhuma das vítimas falou na altura, sendo que duas delas o fizeram pela primeira vez neste inquérito.

Os episódios a que as vítimas se referem passaram-se na enfermaria do colégio. De acordo com o documento, “sempre que um aluno se feria ou magoava era comum ir à enfermaria e as vítimas referem que o comportamento do enfermeiro era até motivo de piadas entre os alunos”. Os denunciantes referem que os abusos consistiam em beijos na boca e toques nos órgãos genitais.

De acordo com um dos testemunhos, o colégio, apesar de anos depois um dos pais ter feito queixa, não terá afastado o abusador.

O instituto religioso disponibilizou ao Grupo de Investigação Histórica (GIH) da Comissão Independente um memorando escrito por um antigo provincial a propósito de uma situação análoga perpetrada pelo mesmo abusador. Na década de 2000, um antigo aluno terá apresentado uma queixa por abusos sexuais 427 cometidos pelo enfermeiro. A sua motivação principal terá sido evitar que o religioso continuasse a praticar tais abusos. Nessa data, o suspeito já tinha falecido há mais de 10 anos.

No relatório a comissão adianta que, quer as denúncias à Comissão Independente, quer o depoimento prestado pelo antigo provincial, permitem extrair algumas conclusões: a primeira é a de que, à época, “situações de abuso sexual sem penetração tendiam a ser socialmente desvalorizadas, dando origem a piadas entre os jovens”; a segunda, é a de que “na última década, a forma como a Igreja Católica atua em face a casos desta natureza mudou radicalmente, passando o apoio à vítima no centro das suas preocupações”.