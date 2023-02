Romaria d'Agonia vai festejar-se pela primeira vez durante nove dias

Segundo dados avançados pelo presidente da Câmara de Viana do Castelo, no último dia dos festejos de 2022, mais de 1,250 milhões de pessoas passaram pela cidade, durante os cinco dias das festas.

Em 2022, segundo a organização, cerca de 2,5 milhões de pessoas acompanharam os números da Romaria d'Agonia através de canais oficiais nas redes sociais, com destaque para a transmissão "online" do Desfile da Mordomia.

O arranque da edição 2023 da Romaria d'Agonia está marcado para o dia 5 de agosto, com a abertura da XXI edição da Exposição/Feira de Artesanato da Romaria d'Agonia.

Já o programa oficial de nove dias começa a 14 de agosto, com a Praça da Música, na Praça da Liberdade, pelas 22h00.

Entre outros números, o dia 17 de agosto, vai ser marcado pelo desfile da Mordomia pelas ruas de Viana do Castelo, com saída prevista para as 16h00 do Palácio dos Cunhas.

O dia 20 de agosto, domingo, dia da padroeira, Nossa Senhora d'Agonia, é dedicado à visita das ruas da Ribeira cobertas por tapetes floridos, "cuidadosamente preparados durante toda a noite e que serão percorridos durante a tarde no regresso dos andores a terra após a procissão ao mar".

O programa oficial prevê ainda mais atividades no dia 21 de agosto, e o encerramento oficial da XXI "Exposição/Feira de Artesanato da Romaria d'Agonia" no dia 22 de agosto.

A devoção à Senhora d'Agonia iniciou-se em 1751, com a entrada da imagem na Capela do Bom Jesus. Em 1783, a Sagrada Congregação dos Ritos concedeu faculdade e licença para todos os anos se celebrar nesta capela, no dia 20 de agosto, uma missa solene, data que a cidade de Viana do Castelo elegeu como feriado municipal e que se comemora desde então.