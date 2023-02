D. António Marto nomeado para Dicastério no Vaticano

O Papa Francisco nomeou, esta manhã, o cardeal D. António Marto para membro do Dicastério para a Causa dos Santos. O bispo emérito de Leiria-Fátima passa a integrar o conjunto de cerca de 20 cardeais e bispos chamados a avaliar e votar os complexos processos de beatificação e canonização, antes de serem apresentados ao Papa.

D. António Marto junta-se assim ao cardeal D. José Tolentino de Mendonça que já integrava este coletivo.

O Dicastério para as Causas é um dos vários organismos da Cúria Romana que recolhe os processos relacionados com a avaliação das virtudes heróicas de pessoas com fama de santidade e responsável pela verificação de eventuais milagres, que permitirão depois avançar, ou não, para a beatificação ou canonização.

Este Dicastério, cujo prefeito é atualmente liderado pelo cardeal italiano Marcello Semeraro, já foi presidido durante 10 anos pelo cardeal português D. José Saraiva Martins (entre 1998 e 2008, então designado por Congregação para a causa dos Santos).

Atualmente, em cima da mesa, há vários processos relacionados com Portugal, entre eles, os casos relativos à Irmã Lúcia, ao Padre Cruz, à Irmã Maria do Lado e a Sílvia Cardoso.

Esta nomeação de D. António Marto insere-se na recente declaração da língua portuguesa como língua oficial do Vaticano, passando assim a haver, neste Dicastério, dois cardeais portugueses.

D. José Tolentino de Mendonça, atual Prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, além de membro do Dicastério para a Causa dos Santos é também membro do Dicastério para a Evangelização e membro da Congregação dos Bispos.