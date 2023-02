Bispo de Vila Real triste e envergonhado com relatório de abusos sexuais na Igreja

O bispo de Vila Real manifestou esta quarta-feira profunda tristeza e vergonha pela realidade demonstrada no relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica, e declarou o seu pedido de perdão às vítimas.

A posição de António Augusto Azevedo foi dada a conhecer através de um comunicado, divulgado hoje e após uma reunião ordinária do Conselho de Presbíteros da Diocese de Vila Real.

Referindo-se ao relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, divulgado na segunda-feira, o bispo de Vila Real disse sentir “profunda tristeza e vergonha pela realidade manifestada”.

António Augusto Azevedo declarou o seu “pedido de perdão às vítimas” e a “necessidade de a Igreja procurar acompanhar a todos os que foram feridos por esta indignidade”.

Acrescentou ainda que este “é um tempo de purificação, em que a Igreja há de encontrar caminhos para a sua renovação”.

Também o Conselho de Presbíteros manifestou a “sua dor com todas as vítimas de abuso sexual na Igreja e, em particular, nesta diocese de Vila Real”.

Os conselheiros defenderam a “necessidade de encontrar todos os meios preventivos para que novos casos não voltem a suceder, de forma que os espaços eclesiais sejam espaços mais seguros, acolhedores e fraternos, nomeadamente para com os mais jovens e vulneráveis”.