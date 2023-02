Vítimas esperam pedido de desculpa da Igreja. “Não é preciso 5 milhões para um memorial”

VEJA TAMBÉM:

Pedro Strecht, que liderou a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica espera que a instituição materialize um pedido de desculpa que “perdure” no tempo.

No decorrer da apresentação do relatório, fruto do trabalho de um ano, desta comissão, o pedopsiquiatra afirmou que é essa a vontade das vítimas.

“A maior parte das pessoas vítimas que nos contataram, no fundo, acham que não há reparação possível, contudo, a grande maioria espera um pedido de desculpa ou um pedido de perdão do abusador em si ou da instituição como um todo”, indicou.

A comissão insiste “na materialização deste pedido de desculpa para que ele não se extinga apenas com breves palavras ou com palavras avulso”, mas, acrescenta o especialista, “que possa perdurar de uma forma simbólica, simples, transparente”.

“Não é preciso cinco milhões para um memorial, nem menos 30%, mas qualquer coisa que perdure”, menciona Pedro Strecht.