"Igreja tem a informação" sobre casos de abuso sexual nos arquivos

VEJA TAMBÉM:

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal afirma que “a Igreja tem a informação" sobre casos de abuso sexual de menores, as medidas, entretanto tomadas, assim como os intervenientes nos diferentes casos.

É a conclusão divulgada pelo coordenador da Universidade do Minho, que estruturou a equipa que procedeu à consulta dos arquivos eclesiásticos, os quais revelaram que há informação que "tem de ser estudada".

Francisco Azevedo Mendes, que realizou a investigação histórica, sublinha um "desfasamento entre o que são os testemunhos das vítimas e as provas documentais".

Na sua intervenção, o investigador referiu que todas as dioceses do país reportaram casos de abusos de menores, assim como também as congregações religiosas que foram alvo de investigação.

Neste trabalho de investigação, ficou ainda patente por parte dos membros da comissão que os atrasos na autorização por parte do Vaticano para acesso aos arquivos da Igreja, acabaram por não permitir um maior aprofundamento, já que esse trabalho só pôde começar a ser realizado em outubro.

Sobre esta matéria, Pedro Strech, o coordenador da comissão, complementou que “em relação ao domínio publico a única coisa que não figurará é a lista nominal do alegados abusadores ainda vivos”.