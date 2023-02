D. José Ornelas e o relatório dos abusos na Igreja: "Situação dramática" que "não é fácil de ultrapassar"

VEJA TAMBÉM:

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa agradeceu, esta segunda-feira, o trabalho da Comissão Independente que investigou as denúncias de abusos sexuais na Igreja Católica.

“O meu primeiro pensamento vai para as vítimas e o segundo para a Comissão, com um grande agradecimento” pela investigação levada a cabo no último ano, disse D. José Ornelas aos jornalistas.

Para o presidente da CEP, e bispo de Leiria-Fátima, a Igreja não pode ignorar esta “situação dramática” e que “não é fácil ultrapassá-la”.

“Não nos iludíamos sobre o que haveria de ser”, admitiu D. José Ornelas quando confrontado com o teor das conclusões tornadas públicas na manhã desta segunda-feira.

Sem se alongar nas respostas aos jornalistas, a poucas horas de uma conferência de imprensa onde irá reagir ao relatório da Comissão Independente que estudou as denúncias de abusos na Igreja, D. José Ornelas assegurou que “vamos analisá-lo e logo à tarde faremos um comunicado e com direito a algumas perguntas”.

A Comissão Independente validou um total 512 testemunhos de abuso sexual na Igreja Católica nas últimas décadas. O número foi avançado por Pedro Strecht, coordenador desta comissão, na apresentação do relatório final, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa.

O pedopsiquiatra revelou que "foram recebidos um total de 564 [testemunhos]. Estes testemunhos, como depois iremos explicar com toda a cautela, permitem chegar a uma rede de vítimas muito mais extensa, calculada num número mínimo de 4.815 vítimas", adiantou.

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica enviou para o Ministério Público (MP) 25 casos e uma lista de padres abusadores.



Na apresentação do relatório, Laborinho Lúcio sugeriu ainda que o tempo de prescrição dos casos comece a contar mais tarde, a partir dos 30 anos da vítima, em vez dos atuais 23.