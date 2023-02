Conferência Episcopal. "Não toleraremos abusos nem abusadores"

VEJA TAMBÉM:

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) reage aos dados conhecidos, esta segunda-feira, sobre os abusos sexuais na Igreja como “uma ferida aberta que nos dói e nos envergonha”.

O relatório publicado exprime, segundo a CEP, “uma dura e trágica realidade: houve, e há, vítimas de abuso sexual provocadas por clérigos e outros agentes pastorais, no âmbito da vida e das atividades da Igreja em Portugal”.

O estudo apresentado recolhe o testemunho de 512 vítimas diretas e aponta para outras prováveis, estimando-se cerca de 4815 vítimas de abusos sexuais de menores, desde 1950 até ao presente.

Disse que este "estudo da Comissão Independente apresenta-nos um número muito maior do que aquele que soubemos apurar até hoje".

A Igreja reconhece que há “várias consequências destes crimes que podem ter estado na origem de dramas e sofrimentos incomensuráveis que marcaram vidas inteiras”.

A CEP pede “perdão a todas as vítimas”, sem distinções, tanto “às que deram corajosamente o seu testemunho, calado durante tantos anos”, como “às que ainda convivem com a sua dor no íntimo do coração, sem a partilharem com ninguém”.

Os bispos reconhecem ainda que as vidas das vítimas foi atravessada pela perversidade onde não deveria estar.

“O vosso testemunho é para nós um alerta e um pedido de ajuda a que não queremos nem podemos ficar surdos. Temos consciência de que nada pode reparar o sofrimento e a humilhação que foram provocados, a vós e às vossas famílias, mas estamos disponíveis para vos acolher e acompanhar na superação das feridas que vos foram causadas e na recuperação da vossa dignidade e do vosso futuro”, disse D. José Ornelas.

O mesmo responsável sublinha que os abusos de menores são crimes hediondos. "Quem os comete tem de assumir as consequências dos seus atos e as responsabilidades civis, criminais e morais daí decorrentes", defende.

Ornelas apela a que "reconheçam a verdade sem nada esconder, que se arrependam sinceramente, que peçam perdão a Deus e às vítimas, e que procurem uma mudança radical de vida com a ajuda de pessoas competentes, na certeza de que o caminho da justiça encontrará sempre lugar no coração bondoso de Deus".

A Igreja faz também "mea culpa" por "não termos sabido criar formas eficazes de escuta e de escrutínio interno, e por nem sempre termos gerido as situações de forma firme e guiada pela proteção prioritária dos menores".

No entanto, aponta para a mudança que está a acontecer e diz que isso se deve também, e muito, "aos Papas Bento XVI e Francisco, à ação dos meios de comunicação social, e à nova sensibilidade que cresce dentro da Igreja e da sociedade em geral".

D. José Ornelas espera que este caso não leve a que se esqueça quem na Igreja trata dos mais fracos e mais frágeis.

