Conferência Episcopal. "Não toleraremos abusos nem abusadores"

VEJA TAMBÉM:

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) reage aos dados conhecidos, esta segunda-feira, sobre os abusos sexuais na Igreja como uma vontade de no futuro ter uma atitude de “tolerância zero”. "Não toleraremos abusos nem abusadores", disse D. José Ornelas.

Nesse sentido, está já marcada uma Assembleia Plenária Extraordinária para o próximo dia 3 de março, que será dedicada exclusivamente ao debate sobre este tema e às questões contidas no relatório agora divulgado.

Ornelas referiu-se aos dados agora conhecidos como “uma ferida aberta que nos dói e nos envergonha”.

O relatório publicado exprime, segundo a CEP, “uma dura e trágica realidade: houve, e há, vítimas de abuso sexual provocadas por clérigos e outros agentes pastorais, no âmbito da vida e das atividades da Igreja em Portugal”.

O estudo apresentado recolhe o testemunho de 512 vítimas diretas e aponta para outras prováveis, estimando-se cerca de 4815 vítimas de abusos sexuais de menores, desde 1950 até ao presente.

Disse também que este "estudo da Comissão Independente apresenta-nos um número muito maior do que aquele que soubemos apurar até hoje".

A Igreja reconhece que há “várias consequências destes crimes que podem ter estado na origem de dramas e sofrimentos incomensuráveis que marcaram vidas inteiras”.

A CEP pede “perdão a todas as vítimas”, sem distinções, tanto “às que deram corajosamente o seu testemunho, calado durante tantos anos”, como “às que ainda convivem com a sua dor no íntimo do coração, sem a partilharem com ninguém”.

Os bispos reconhecem ainda que as vidas das vítimas foi atravessada pela perversidade onde não deveria estar.