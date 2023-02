Companhia de Jesus. “Relatos são de uma dureza e crueldade que nos choca”

A existência de 512 testemunhos de cidadãos portugueses que dizem ter sido abusados por membros da Igreja – e que podem representar, pelo menos, um total de 4815 vítimas – “é uma realidade dolorosa e revoltante que nos envergonha e entristece”, defende a Companhia de Jesus, esta segunda-feira, em comunicado.

“Os relatos que hoje escutámos na apresentação do relatório são de uma dureza e crueldade que nos choca profundamente e nos faz sentir pequenos diante de tamanho sofrimento”, nota ainda.

De acordo com a Companhia de Jesus, no âmbito do trabalho da Comissão Independente, “foram detetadas situações que ainda não eram do nosso conhecimento”.

À data de hoje, “foi possível apurar a ocorrência de casos de abuso sexual de crianças e jovens cometidos desde 1950 por 11 jesuítas e um leigo, todos já falecidos”.

Em relação a alguns suspeitos, há registo de mais do que uma vítima. Deste modo, os abusos envolveram, pelo menos, 24 vítimas, entre os 7 e os 17 anos. A grande maioria é do sexo masculino. Os suspeitos identificados tinham entre 24 e 65 anos à data dos factos.

“A maior parte das situações conhecidas aconteceu em contexto escolar, sendo que os relatos indicam os locais de dormida (os mais antigos, quando ainda havia regime de internato) e espaços onde os alunos se encontravam sozinhos com o suspeito, como gabinetes, enfermaria, mas também salas de aula onde uns alunos terão vivido e outros presenciado condutas sexualmente abusivas. Há ainda relatos de abusos cometidos no âmbito do acompanhamento espiritual”, explica a Companhia de Jesus.